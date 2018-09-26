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Вырубку деревьев у пляжа в Патонге объяснили последствиями штормов

Мэр Патонга Чалермлак Кебсап прокомментировала вырубку части деревьев, росших у пляжной дороги.

Новости Пхукета

26 Сентября 2018 10:17:33

Часть деревьев у пляжа в Патонге пришлось срубить из соображений безопасности туристов и жителей города.
Часть деревьев у пляжа в Патонге пришлось срубить из соображений безопасности туристов и жителей города.

В беседе с корреспондентом газеты Khao Phuket Чалермлак Кебсап отвергла предположение о том, что спешная вырубка казуарин у пляжной дороги в Патонге была связана с тем, что деревья загораживали местному отелю вид на море.

Как заявила госпожа Кебсап, вырубить некоторые деревья пришлось из-за того, что они были повреждены недавними штормами и представляли угрозу для туристов и местных жителей.

«Это было сделано для безопасности», – заверила мэр Патонга.

«Сейчас в основном вырубаются поврежденные казуарины, но, возможно, придется срубить и другие деревья. Я отдала своей команде распоряжение проверить так много потенциально опасных деревьев, как только возможно», – добавила она.

Госпожа Кебсап согласилась с тем, что у пользователей социальных сетей были все основная задаться вопросом о причине вырубки казуарин в Патонге, поскольку «деревья были срублены очень быстро и без предварительного уведомления».

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