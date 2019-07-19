Выпущено предупреждение о локальных наводнениях и оползнях на Пхукете

Центральный офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) выпустил предупреждение о локальных наводнениях и оползнях на Пхукете и в других южных провинциях Таиланда. Специалисты ожидают, что дожди продолжат идти в течение всех выходных.

Таньялак Сакут

В беседе с The Phuket News глава провинциального офиса DDPM Прапан Канпрасанг отметил, что на острове уже был зафиксирован один сход грунта. Произошло это в холмистой местности в Калиме. Кроме того, были зафиксированы несколько локальных наводнений и случаев падения деревьев, а также дорожных аварий, причиной которых в той или иной мере стали дожди.

О словам Канпрасанг, жителя локаций с повышенным риском нужно быть настороже вплоть до 22 июля включительно. В случае чрезвычайных происшествий связаться с пхукетским офисом DDPM можно по телефону 076-218444.

В Метеорологическом департаменте Таиланда (TMD) корреспонденту The Phuket News сообщили, что в субботу, 20 июня, дожди ожидаются на 70% территории Пхукета. Однако уже в воскресенье осадков станет меньше, а ветер ослабеет. В понедельник ожидается дальнейшее улучшение погоды.

Отметим, что в силе остается и предупреждение ассоциации пляжных спасателей ISLA, которая еще в начале неделе сообщила о повышенной опасности на пляжах.