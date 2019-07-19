Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Выпущено предупреждение о локальных наводнениях и оползнях на Пхукете

Центральный офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) выпустил предупреждение о локальных наводнениях и оползнях на Пхукете и в других южных провинциях Таиланда. Специалисты ожидают, что дожди продолжат идти в течение всех выходных.

Таньялак Сакут

19 Июля 2019, 05:56 PM
Локальное наводнение в Рассаде 18 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Локальное наводнение в Рассаде 18 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сход грунта в Калиме. Фото: DDPM

Сход грунта в Калиме. Фото: DDPM

ДТП на одной из дорог Пхукета. Фото: PR Dept

ДТП на одной из дорог Пхукета. Фото: PR Dept

В беседе с The Phuket News глава провинциального офиса DDPM Прапан Канпрасанг отметил, что на острове уже был зафиксирован один сход грунта. Произошло это в холмистой местности в Калиме. Кроме того, были зафиксированы несколько локальных наводнений и случаев падения деревьев, а также дорожных аварий, причиной которых в той или иной мере стали дожди.

О словам Канпрасанг, жителя локаций с повышенным риском нужно быть настороже вплоть до 22 июля включительно. В случае чрезвычайных происшествий связаться с пхукетским офисом DDPM можно по телефону 076-218444.

В Метеорологическом департаменте Таиланда (TMD) корреспонденту The Phuket News сообщили, что в субботу, 20 июня, дожди ожидаются на 70% территории Пхукета. Однако уже в воскресенье осадков станет меньше, а ветер ослабеет. В понедельник ожидается дальнейшее улучшение погоды.

Отметим, что в силе остается и предупреждение ассоциации пляжных спасателей ISLA, которая еще в начале неделе сообщила о повышенной опасности на пляжах.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Полиция Карона объяснила историю о 3000 бат за поездку на минивэне «недопониманием»
Грузовик-рефрижератор перевернулся на шоссе в Май-Кхао
Аэропорт Пхукета открестился от водителя, взявшего с двух туристок 3000 бат за поездку на пляж Ката
На Пхукете продолжаются поиски двух пропавших в море туристов
Избивший собаку британец из Раваи задержан и помещен под стражу до суда
Премьер-министр Таиланда призвал турбизнес перестать наживаться на иностранцах
Ночной пожар в Патонге уничтожил 12 магазинов
Двое туристов пропали во время купания на пляже Фридом
Отключение электричества ожидается 19 июля в части Чернг-Талей
Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе
Съемки «Форсажа 9» продолжаются в Краби
Полиция занялась делом о нападении на уличную собаку в Раваи
Трехметрового питона поймали в курятнике органической фермы в Раваи
Метеорологическое предупреждение выпущено на Пхукете
На улице Phuket Rd. пройдет спортивный парад утром 18 июля

 

Laguna Property
Dot Property Awards
Thai Residential
Laguna Golf Phuket - Children First Charity

 