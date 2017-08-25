Выпечка как личный вклад в традицию

Традиционные пхукетские булочки Анучи Джиттанупонга появились на ярмарках всего пару лет назад, но тем не менее они являются отражением местных традиций и пользуются популярностью.

26 Августа 2017 09:00:00

Если вы любите бывать на воскресной ярмарке в Пхукет-Тауне, то наверняка видели там лоток с «традиционными пхукетскими булочками». Несмотря на название, это относительно новый для острова гастрономический сувенир, который создал пхукетский предприниматель и пекарь Ануча Джитанупон. Вдохновившись традиционным рецептом китайской выпечки, Ануча решил создать свою версию булочек с акцентом на местные ингредиенты и местные вкусовые предпочтения. И судя по тому, что булочки Анучи вот уже два года бойко распродаются на рынках, с рецептом пекарь угадал.

«Я попробовал использовать несколько другое тесто и несколько другие начинки, которые по вкусу жителям Пхукета, и в итоге получился уникальный пхукетский десерт. Эти булочки являются отражением культуры острова, их можно дарить друзьям и родным», – говорит Ануча.

Именно так булочки и расходятся на ярмарках. Кто-то покупает парочку, чтобы подкрепиться на месте, а кто-то берет коробку на шесть штук, чтобы угостить семью и друзей. Благо собрать ассорти есть из чего – сейчас у Анучи уже более десяти разнообразных начинок на вкус. Есть булочки с китайской сладкой свининой, с бобами, с таро, с курицей в карри, с различными сладкими кремами и шоколадом. Имеется и европейский вариант с ветчиной и сыром, хотя азиатские начинки в случае с этой выпечкой выглядят аутентичнее. Тем более, что сам Ануча настаивает на том, что создавал рецепт именно под местные вкусы.

«Они идеально вписываются в местный образ жизни. Пхукетские тайцы любят за завтраком выпить кофе с чем-нибудь сладким, таким как кханом тао или кханом кхай», – говорит он.

«Из моих начинок самые популярные – это таро и сладкая свинина по-китайски. Но я всегда говорю покупателям, что каждую начинку нужно попробовать хотя бы раз. Мои булочки внешне похожи на кантонские лао-по-бенг, но тесто у меня мягче, а каждый кусочек полон вкуса», – добавляет Ануча.

Насчет вкуса пекарь не преувеличивает. Соотношение теста и начинки такое, что иному едоку пара булочек вполне заменит ланч. При этом стоят они по 25-30 бат в зависимости от начинки.

Недавно в свое меню Ануча добавил и еще один десерт, который он называет ман-дыа катхи сод. Это сладкое кокосовое молоко со льдом, сладким корнем кассавы и пшеном.

«Тайцы рады видеть кокосовое молоко где угодно. Особенно если оно сладкое», – улыбается пекарь.

Traditional Phuket Buns Анучи Джиттанупонга можно найти на воскресной ярмарке Лард-Яй в Пхукет-Тауне и на других рынках, таких как Chillva Market или ярмарка в Home Pro в Chalonge. Магазин же Анучи расположен в Пхукет-Тауне. Подробнее на странице facebook.com/phuketbuns.