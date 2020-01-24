Выходной у лагуны Blue Tree

Пляжный клуб Tree House Beach Club & Restaurant в комплексе Blue Tree запустил воскресные бранчи со включенным билетом на пользование всей инфраструктурой лагуны и аквапарка.

Антон Махров

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Воскресенье в Blue Tree – это сперва превосходный бранч в Tree House, а затем отдых у Лагуны, включая горки аквапарка и все прочие аттракционы.

Никто не будет спорить с тем, что сегмент воскресных бранчей на Пхукете очень насыщенный. Каждую неделю многочисленные рестораны, отели и пляжные клубы предлагают самые разнообразные варианты гастрономического досуга, и по этой причине лично меня всегда интригует появление на поле нового персонажа. Придумает ли она что-то новое, чтобы выделиться из общего ряда?

Можете считать Пхукет окончательно избалованным, но одними лобстерами здесь уже популярность не завоюешь. Завсегдатаи бранчей хотят и попробовать что-то иное из еды, и чем-то иным заняться.

Недавно стартовавшая серия бранчей Boho Beach Brunch в Blue Tree Phuket выделяется хотя бы местом проведения, ведь это не ресторан и не отель, а нечто особое в своем роде. Пляжный клуб? Определенно. Аквапарк? Да, он здесь есть. Ресторан? И не один! Торговая галерея, концертная площадка, рынок с фудтраками, живописное озеро с прозрачной водой? Все в наличии и даже больше. Англоязычный маркетолог наверняка бы придумал какое-нибудь звучное название вроде «destination for all things leisure». А если говорить проще, то тут правда есть чем заняться после еды. Хотя сперва, конечно, еда.

На бранч в пляжный клуб Tree House мы решили отправиться как туристы, то есть на такси. Приехав, пересели на бесшумный электрический тук-тук и через минуту уже были у Tree House, оформленного в виде дерева четырехэтажного ресторана на берегу лагуны, где также расположились пляжный клуб и чилаут-бар. Пока на первом этаже накрывали столы, мы поднялись на верхнюю площадку с панорамным обзором и оценили роскошный вид на озеро и весь комплекс, а затем заняли столик под сетчатым зонтиком на веранде второго этажа. Отличное место, чтобы насладиться одновременно и видами лагуны, и прохладным бризом.

Один из краеугольных камней концепции Blue Tree – внимание к природе и экологическая ответственность, и Tree House эти идеи отражает полностью. Бамбук, ротанг и другие натуральные материалы доминируют в интерьерах, все помещения залиты естественным светом, на плетеных креслах лежат обшитые тканью мягкие подушки. Добавьте к этому приятный и ненавязчивый сервис – и вот она атмосфера Tree House.

Кстати, о сервисе. Когда столы с едой были накрыты и мы двинулись на первый этаж, официанты любезно предложили донести выбранные блюда назад к столику на подносах, освободив нас от сомнительного удовольствия лавировать с тарелками среди других гостей. Спасибо огромное!

Выбрать же было из чего. Поклонницы морепродуктов из числа нашей компании предсказуемо отдали предпочтение устрицам фин-де-клер, андаманским креветкам и лангустам, новозеландским мидиям и прочему морскому изобилию. По мере убавления ассортимента, персонал сноровисто выкладывал на лед новые порции, так что все было постоянно свежайшим. Если чего-то морепродукты и могли просить, то разве что капельку лимоного сока или тайского соуса нам чим для местного колорита. Севиче из кобии и тартар из тунца также заслуженно пользовались успехом.

Сам я в то воскресенье не был особо настроен на дары моря, поэтому направился к столу с холодными нарезками, где меня уже дожидались пармская ветчина, панчетта и другие итальянские деликатесы, а рядом – свежий домашний хлеб и сыры. Предусмотрительно взяв тарелку побольше, я добавил себе щедрую порцию хумуса, маслины, ломтики баклажанов на гриле, соус цацики и салат табули, собрав в итоге божественную средиземноморско-ближневосточную тарелку, о которой давно мечтал. И если будете повторять мой опыт, обязательно возьмите кедровые орешки. Именно с ними хумус становится таким, каким должен быть.

Есть еще и третий способ начать бранч в Tree House. Речь о яйцах, просто яйцах. И не спешите говорить, что и так можете позавтракать ими дома. Конечно, каждый без труда способен пожарить глазунью или омлет, но часто ли вы, к примеру, радуете себя на завтрак яйцами бенедикт с трюфелями, икрой и сырокопченым мясом? А что насчет тоста из домашнего ржаного хлеба с яйцом пашот, авокадо и фетой? И яйца в Tree House, разумеется, не магазинные, а прямиком с органичной фермы, как в детстве в деревне.

Из горячих блюд Tree House готов порадовать мясоедов сочным фланк-стейком, запеченной на слабом огне свиной грудинкой, лопаткой барашка в корочке из пряных трав и другими приятными вещами. Я решил взять фланк с домашней мясной подливой и овощами на гриле, придав своему бранчу оттенки британского воскресного обеда, тогда как остальная часть компании отдала должное королевским креветкам на гриле и запеченному в соли лососю. Таким образом на столе в итоге оказался практически surf’-n-turf – и мясо, и рыба с дарами моря.

Любителям сладкого в Tree House тоже будет раздолье, но мы решили ограничиться шоколадным брауни и чизкейком на всех, чтобы не слишком наедаться перед второй частью программы. Дело в том, что билеты на Boho Beach Brunch включают доступ ко всей инфраструктуре аквапарка и лагуны, а заняться там есть чем. И в этом, пожалуй, и состоит главное отличие бранча в Blue Tree от других воскресных предложений.

Если после трапезы вас тянет расслабиться, то освежитесь в лагуне Blue Tree, а затем располагайтесь на лежаке с бокалом чего-нибудь прохладного. Если просто лежать скучно, возьмите доску для SUP. Скользить по водной глади озера – одно удовольствие. Желающие сжечь калории могут поиграть в пляжный волейбол, погонять футбольный мяч или даже попробовать себя на полосе препятствий.

Нужен адреналин? Тогда прокатитесь над всем озером на зиплайне, попробуйте себя в скалолазании над водой или нырните со специальной площадки на скале. Для самым смелых есть внушительного вида горка Slip-N-Fly, каждая из дорожек которой заканчивается трамплином. Полет оставляет сильные впечатления, при этом приземление в воду полностью безопасно. Можно даже принять участие в ежедневном конкурсе прыжков на Slip-N-Fly и показать публике пару трюков (не забудьте попросить снять себя на видео).

Гостей с детьми ждет безопасная семейная зона с горками и фонтанами, способными увлечь малышню на весь день, плюс другие развлечения. Также им обязательно стоит заглянуть на пенную вечеринку. Неизменным успехом у детей она пользуется не зря.

Boho Beach Brunch проходит в Blue Tree Phuket каждое воскресенье, еда и напитки подаются без ограничений с полудня до 16:00. Стоимость бранча для взрослых – 1800++ и 2500++ бат в зависимости от выбранных напитков, стоимость для детей 5-12 лет – 900++ бат (для детей до пяти лет бесплатно).

Все билеты включают доступ к инфраструктуре лагуны и аквапарка. Для обладателей членских карт Blue Tree действует скидка в 25%, а также бесплатный билет на бранч для ребенка 1-12 лет при оплате одного взрослого билета. Бронирование столов: +66(0) 76-602-436, What’s App (Рус) +6699-297-10-92 и treehouse@bluetree.fun

Специально для любителей танцев на песке каждую пятницу c 19:00 вечера до 2:00 Blue Tree устраивает вечеринку при луне с диджеями, фирменной развлекательной программой, барбекю на пляже лагуны и огненным шоу. Вход бесплатный.