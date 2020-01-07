Выгнанные с Сурина торговцы просят дать им возможность вернуться на пляж

Около полусотни пляжных торговцев с Сурина, в конце декабря покинувших привычные места работы после очередного напоминания районных властей, собрались 6 января у здания администрации Пхукета, чтобы обратиться к губернатору с просьбой все же разрешить им зарабатывать на жизнь на пляже.

Новости Пхукета

7 Января 2020, 01:33 PM

Выгнанные с Сурина торговцы просят найти им возможность вернуться на пляж. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Роль представлять торговцев перед лицом властей взял на себя член парламента от Пхукета Наттхи Тхинсаку из партии Palang Pracharat Party. От лица официальных лиц участие во встрече приняли вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай, палад пхукетской администрации Анупонг Вавонгсун, глава округа Таланг Адун Чутхонг, глава административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маан Самран и другие.

Господин Тхинсаку пояснил, что торговцы покинули Сурин после того, как 23 декабря прошлого года служащие OrBorTor разместили там информационный щит с уведомлением о том, что к 12 января вся предпринимательская деятельность на пляже должна быть прекращена. Административная организация предупредила, что после истечения указанного срока все постройки и оборудование торговцев будут уничтожены, а сами они привлечены к ответственности по закону. Те решили не дожидаться 12 января и сразу прекратили работу.

На встрече с чиновниками торговцы заявили, что «страдают» с того самого момента, как на Пхукете была введена система зонирования пляжей, согласно которой пляжный бизнес может вести деятельность лишь в пределах выделенных зон. При этом Сурин в рамках этой системы был объявлен «девственно чистым пляжем», где всякая торговля и другая деятельность были полностью запрещены.

«С того момента, как Сурин был объявлен чистым [свободным от торговли] пляжем, местные жители продолжают постоянно страдать,» – заявил один из представителей торговцев.

«Если мы не можем работать и обеспечивать себе пропитание здесь, то где нам работать? По этой причине мы хотели бы попросить администрацию выделить зону, где местные жители могли бы работать и обеспечивать себя средствами к существованию, не нарушая закон. В настоящий момент на Сурине торгуют около 40-50 местных жителей, речь идет о них», – пояснил он.

Слова местных жителей были услышаны, однако каких-либо послаблений или привилегий им в итоге не пообещали. Вице-губернатор На-Нонгкхай в ответ заявил, что у администрации Пхукета нет в данном плане никакой свободы, поскольку приказ объявить Сурин чистым пляжем был отдан Национальным советом за мир и порядок (NCPO), руководившим страной с 2014 по 2019 год.

«Таким образом администрация Пхукета не может пойти навстречу торговцам и сделать то, что они хотят», – заявил вице-губернатор.

Аналогичные слова прозвучали и из уст главы местного OrBorTor Маана Самрана, также сославшегося на то, что административная организация лишь выполняет приказ NCPO.

«Мы дважды предупредили торговцев и разместили уведомление на пляже в декабре. Если бы мы этого не сделали, нас бы самих могли привлечь к ответственности по статье 157 уголовного кодекса [неисполнение обязанностей должностным лицом]», – заявил господин Самран.

Глава OrBorTor отметил, что торговцев на пляже, по его данным, свыше 80. При этом местные жители «хотят, чтобы OrBorTor очистил от них пляж и строго контролировал соблюдение закона, чтобы Сурин был по-настоящему общественным пляжем, которым могут пользоваться абсолютно все».

При этом вице-губернатор На-Нонгкхай напомнил торговцам, что они могут попытаться оспорить любые решения властей в законном порядке.

«Если кто-то не согласен с распоряжением покинуть пляж, он может в 15-дневный срок с момент распоряжения подать апелляцию. В данном случае – в срок до 7 января», – заявил вице-губернатор.

«Апелляция будет рассмотрена местным органом власти OrBorTor в течение 30 дней, а затем передана губернатору на финальное рассмотрение», – добавил господин На-Нонгкхай.