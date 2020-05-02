Выезд с Пхукета закрыли через полдня после открытия

Открытие границ Пхукета на выезд оказалось скомканным. В 5 утра пятницы, 1 мая, власти провинции разрешили желающих выезд на материк, а уже в 14:00 того же дня проезд через КПП Тха-Чат-Чай был закрыт, поскольку официальные лица оказались неспособны справиться с наплывом желающих покинуть остров.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Мая 2020, 12:30 PM

Первая попытка организовать упорядоченный выезд с Пхукета не удалась. Следующая состоится не раньше 3 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб