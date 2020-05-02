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Выезд с Пхукета закрыли через полдня после открытия

Открытие границ Пхукета на выезд оказалось скомканным. В 5 утра пятницы, 1 мая, власти провинции разрешили желающих выезд на материк, а уже в 14:00 того же дня проезд через КПП Тха-Чат-Чай был закрыт, поскольку официальные лица оказались неспособны справиться с наплывом желающих покинуть остров.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Мая 2020, 12:30 PM
Первая попытка организовать упорядоченный выезд с Пхукета не удалась. Следующая состоится не раньше 3 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Первая попытка организовать упорядоченный выезд с Пхукета не удалась. Следующая состоится не раньше 3 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Первая попытка организовать упорядоченный выезд с Пхукета не удалась. Следующая состоится не раньше 3 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Первая попытка организовать упорядоченный выезд с Пхукета не удалась. Следующая состоится не раньше 3 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Первая попытка организовать упорядоченный выезд с Пхукета не удалась. Следующая состоится не раньше 3 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Первая попытка организовать упорядоченный выезд с Пхукета не удалась. Следующая состоится не раньше 3 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Первая попытка организовать упорядоченный выезд с Пхукета не удалась. Следующая состоится не раньше 3 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Первая попытка организовать упорядоченный выезд с Пхукета не удалась. Следующая состоится не раньше 3 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как объявил шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири, вторая попытка открытия границ провинции ожидается не ранее воскресенья, 3 мая.

Изначально официальные лица анонсировали следующие систему выезда для желающих вернуться с Пхукета в свои провинции. Сперва необходимо было зарегистрироваться на выезд (онлайн или у местных властей), затем установить мобильное приложение QueQ и получить место в очереди, а в назначенное время прибыть на КПП Тха-Чат-Чай, пройти проверку температуры тела и выехать на материк.

Согласно плану властей, ежедневно через КПП должны были пропускаться 5 тыс. человек – 2,5 тыс. с 5:00 утра до полудня и еще 2,5 тыс. с полудня до 20:00. При этом желающим выехать нужно было заранее продумать маршрут, чтобы не нарушить комендантский час. Также выезжающие должны были самостоятельно решить вопрос с транспортом – покидать остров было предложено на своей машине или на нанятом автомобиле с водителем.

Впрочем, сразу организовать упорядоченный выезд не получилось. Еще до рассвета 1 мая перед КПП Тха-Чат-Чай образовалась многокилометровая очередь из желающих покинуть Пхукет. Неизвестно, зарегистрировались ли эти люди должны образом и получили ли место в очереди через приложение QueQ, но официальные лица быстро пришли к выводу, что обеспечить организованный и безопасный выезд не получается. Губернатор Пхакапхонг Тавипатана обсудил сложившуюся ситуацию с представителями Минздрава и пришел к выводу, что КПП необходимо закрыть.

Отметим, что количество желающих покинуть Пхукет оценивается примерно в 40 тыс. человек. Как отмечали ранее официальные лица, количество иностранцев среди них незначительно.








 

 

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