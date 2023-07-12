Выбросившегося на пляж дельфина нашли на острове Яо-Ной

Специалисты расположенного на Пхукете центра по спасению редких видов морской фауны Siritharn Rescue Center приняли на лечение полосатого дельфина, найденного 11 июля в одной из бухт острова Яо-Ной.

Новости Пхукета

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) получил сообщение об обнаруженном на острове Яо-Ной дельфине во вторник, 11 июля. На место событий были направлены специалисты, которые подобрали морское млекопитающее и доставили в Siritharn Rescue Center на мысе Панва на Пхукете.

При первом осмотре специалисты не обнаружили у дельфина никаких видимых травм. В отчете DMCR не указывается, что именно могло случиться с морским млекопитающим. Эксперты центра Siritharn при Пхукетском центре морской биологии (PMBC) проведут необходимые тесты и попытаются вылечить животное.