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Выбросившегося на пляж дельфина нашли на острове Яо-Ной

Специалисты расположенного на Пхукете центра по спасению редких видов морской фауны Siritharn Rescue Center приняли на лечение полосатого дельфина, найденного 11 июля в одной из бухт острова Яо-Ной.

Новости Пхукета

12 Июля 2023, 08:29 PM
Выбросившегося на берег дельфина нашли на острове Яо-Ной. Фото: DMCR

Выбросившегося на берег дельфина нашли на острове Яо-Ной. Фото: DMCR

Выбросившегося на берег дельфина нашли на острове Яо-Ной. Фото: DMCR

Выбросившегося на берег дельфина нашли на острове Яо-Ной. Фото: DMCR

Выбросившегося на берег дельфина нашли на острове Яо-Ной. Фото: DMCR

Выбросившегося на берег дельфина нашли на острове Яо-Ной. Фото: DMCR

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) получил сообщение об обнаруженном на острове Яо-Ной дельфине во вторник, 11 июля. На место событий были направлены специалисты, которые подобрали морское млекопитающее и доставили в Siritharn Rescue Center на мысе Панва на Пхукете.

При первом осмотре специалисты не обнаружили у дельфина никаких видимых травм. В отчете DMCR не указывается, что именно могло случиться с морским млекопитающим. Эксперты центра Siritharn при Пхукетском центре морской биологии (PMBC) проведут необходимые тесты и попытаются вылечить животное.

 

 

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