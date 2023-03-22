Выборы в Таиланде назначили на 14 мая

Избирательная комиссия Таиланда назначила парламентские выборы на 14 мая, досрочное голосование пройдет 7 числа. Даты были озвучены на следующий день после роспуска парламента, благодаря которому нынешние депутаты могут сменить партии и все равно участвовать в новых выборах.

Новости Пхукета

22 Марта 2023, 03:21 PM

Предыдущие всеобщие выборы в Таиланде проходили в 2019 году. По итогам выборов Прают Чан-Оча стал легитимно избранным премьером. Фото: Apichit Jinakul

Прием заявлений от кандидатов будет проходить 3-7 апреля. Партии должны предоставить списки и назвать своих кандидатов на пост премьер-министра 4-7 апреля, пишет Bangkok Post.

Регистрация избирателей на предварительное голосование будет проводиться с 27 марта по 13 апреля. Поскольку участие в выборах в Таиланде обязательно (если нет уважительной причины), Избирком выделил два традиционных временных окна, в которые можно сообщить о неявке и предоставить обоснование – в течение недели до выборов и в течение недели после.

«Пришло время двигаться вперед, двигаться к выборам», – объявил глава правительства Прают Чан-Оча, планирующий сохранить за собой премьерское кресло, но формально еще не номинированный, поскольку час для этого пока не пришел.

При этом в опросах Национального института администрирования развития (NIDA) генерал Чан-Оча идет третьим в гонке потенциальных премьеров, заметно уступая возглавляющей список Пэтонгтарн Чинават. Видеть генерала на премьерском посту хотели бы 15%, дочь Таксина Чинавата – 38%.

В партийной гонке отрыв еще более значительный. За партию Чан-Очи United Thai Nation на выборах готовы проголосовать 12%, за Phue Thai семьи Чинават – почти 50%.

Между генералом Чан-Очой и госпожой Чинават расположился Пита Лимджаронрат, возглавляющий оппозиционную партию Move Forward (16% за господина Лимджаронрата на посту премьера, 18% за его партию).

В материале Bangkok Post приводится комментарий президент Университета тайской торговой палаты (UTCC) Тханавата Пхонвичая, который заявил, что ожидает жесткой конкуренции, активных предвыборных кампаний и щедрого расходования денег со стороны участников.

Также господин Пхонвичай ожидает временного замедления инвестиционной активности не только на период выборов, но и на весь третий квартал 2023 года.