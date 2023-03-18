Выборы мэра Кату отменены в последний момент

Пхукетский офис Избиркома отменил назначенные на 19 марта выборы мэра Кату. Голосование переносится на неопределенный срок в связи с вердиктом Административного суда Пхукета от 15 марта, который постановил, что должность главы района не может считаться вакантной, поскольку дело против предыдущего мэра Чай-Анана Сутхикуна еще не завершено. Господин Сутхикун был отстранен от службы в январе на фоне обвинений в превышении полномочий в связи с выдачей частной компании разрешения на откачку пресной воды из озера у Музея горного дела. Мэр принял решение самолично, хотя должен был сперва получить одобрение от Департамента Королевских лесных угодий.

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Глава отделения Избирательной комиссии в Кату Дечакорн Кэнмыанг объявил об отмене районных выборов в пятницу, 17 марта, то есть за два дня до голосования. В качестве причины он назвал упомянутое решение Административного суда, приостановившего приказ губернатора Наронга Вунсиеу об отстранении господина Сутхикуна. Пока основное дело против него не будет завершено, должность главы района не может считаться вакантной, решил суд.

«По этой причине я хотел бы объявить о временной приостановке назначенных на 19 марта выборов до того момента, пока суд не даст обратного распоряжения», – заявил господин Кэнмыанг из местного отделения ЦИК.

Поскольку выборы не будут проводиться 19 марта, то и запрета на продажу спиртного в Кату в этот день не будет. Согласно тайскому законодательству, даже местные выборы должны проходить в условиях полного сухого закона.