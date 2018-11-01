Выбежавшая на дорогу собака отправила в больницу двух человек

Два человека были госпитализированы после того, как мотоцикл сбил собаку, а затем врезался в дерево на Thepkasattri Rd.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Ноября 2018, 04:58 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Информаци о ДТП у китайского храма Tha Rue Shrine на Thepkasattri Rd. поступило на пульт дежурного Kusoldharm Rescue Foundation около 6:00 утра четверга, 1 ноября. Согласно сообщению, управлявший мотоциклом мужчина не смог объехать выбежавшую на дорогу собаку, сбил животное, а затем врезался в дерево на обочине.

Когда спасатели прибыли на место событий, 24-летний мотоциклист Натданай Тэмсинлапачай и его неназванный пассажир лежали на земле и дожидались помощи. Первый получил перелом правой ноги, а второй повредил левую. Оба были доставлены в больницу Thalang Hospital.

О судьбе сбитой собаки спасатели ничего не сказали.