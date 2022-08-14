ВВС Таиланда и Китая начали совместные учения в Исане

Военно-воздушные силы Таиланда и Китая начали 14 августа совместные учения Falcon Strike. Мероприятие проходит на фоне растущей напряженности вокруг Тайваня в связи с визитом туда спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай в связи с этим провел в районе острова крупнейшие учения в своей истории, а США с союзниками – маневры в Индонезии.

Новости Пхукета

15 Августа 2022, 08:00 AM

F-16 ВВС Таиланда на учениях в 2011 году. Фото: MSgt. Cohen Young - dvidshub.net