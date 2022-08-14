ВВС Таиланда и Китая начали совместные учения в Исане

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на главного маршала авиации Прапата Сорнчайди, учения Falcon Strike будут продолжаться до 25 августа. Место проведения – северо-восток Таиланда, официальная цель – «укрепление отношений и взаимопонимания» с КНР.
Bangkok Post не сообщает, какие силы будут задействованы в учениях с каждой из сторон. Газета лишь указывает, что Пекин должен послать «истребители, бомбардировщики и самолеты раннего обнаружения». Об этом китайская сторона сообщила в начале августа.
Тогда же Пекин отметил, что на учениях будут отрабатываться «поддержка наземных сил с воздуха, нанесение ударов по наземным целям, размещение малых и крупных сил [видимо, имеется в виду десант – прим. ред.]».
Китай и Таиланд проводили совместные учения ВВС на регулярной основе с 2015 года и до начала пандемии. На фоне коронавируса тренировки были временно свернуты. Учения Falcon Strike станут первыми после вынужденной паузы, вызванной COVID-19.