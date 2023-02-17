Вводимый с 1 июня туристический сбор будет включать страховку

Туристический сбор в 300 и 150 бат, который Таиланд планирует с 1 июня сделать обязательным для всех въезжающих в страну иностранцев, будет предполагать страховку от несчастных случаев, подтвердила заместитель официального представителя правительства Трайсури Тайсаранакун. Многие параметры проекта пока неизвестны, но речь идет, прежде всего, о покрытии лечения травм от дорожно-транспортных происшествиях.

Новости Пхукета

17 Февраля 2023, 09:47 AM

Въезд в Таиланд с 1 июня должен стать платным. Но в обмен на 300 бат всем туристам обещают оформлять страховку. Фото: ТАС Phuket

Проект туристического сбора, который активно прорабатывался весь последний года (а в принципе мысль обсуждалась много лет), был одобрен кабинетом министров Таиланда во вторник, 14 февраля.

Пока что из ключевых параметров известна только сумма – 300 бат для авиапассажиров из-за рубежа и 150 бат для иностранцев, прибывающих по земле или по морю. От налога на въезд будут освобождены лица с дипломатическими и служебными паспортами; трудовые мигранты и обладатели разрешений на работу; дети до двух лет; транзитные пассажиры и те, кто планирует выехать из Таиланда в день въезда. Также исключены могут быть другие категории иностранцев по списку, который утвердят власти, пишет Bangkok Post.

Если говорить о туристах то сумма сбора, очевидно, не велика в сравнении со стоимостью авиабилетов или размещения в отеле. Однако сама мысль, что за въезд надо будет платить, отталкивает некоторых потенциальных гостей страны.

Комментируя инициативу, госпожа Тайсаранакун – как и министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн до нее – сделала акцент на том, что за 150 или 300 бат въезжающий в Таиланд иностранец получит страховку, которая будет покрывать ДТП и несчастные случаи, включая компенсацию семье в случае смерти и репатриацию тела. По словам заместителя пресс-секретаря, Таиланд станет первой страной в мире, которая будет не требовать от въезжающих страховку, а предоставлять ее своим гостям. Таким образом правительство планирует стимулировать у туристов уверенность в Таиланде как туристическом направлении.

Рабочее название сбора – Thailand Traveller Fee (TTF). Собираемые с иностранцев средства будут направляться в Фонд развития туризма – Tourism Promotion Fund (TPF). Планы по сборам на 2022 год – 3,9 млрд бат, на 2023 год – 10 млрд бат.

Ни госпожа Тайсаранакун, ни министр Ратчакитпракарн в последних выступлениях ничего не говорили о том, какой именно процент средств будет идти на страховку, а какой – на развитие туристических достопримечательностей. В прошлом году министр в одном из заявлений анонсировал, что на страховые цели будет направляться одна десятая от суммы собираемых взносов, однако после этого никакие цифры не звучали. В любом случае, ожидается, что основной объем денег будет направляться на достопримечательности, хотя сами власти делают акцент на страховке.

В публикации Bangkok Post приводятся недавние слова министра Ратчакитпракарна о том, что в 2017-2019 годах правительство компенсировало госбольницам около 400 млн бат за лечение туристов, которые по тем или иным причинам не оплатили процедуры сами. Если отталкиваться от этой цифры, то даже 10% от 3,9 млрд бат выглядят адекватно, однако подробности о страховых полисах неизвестны.

Прозрачность и баланс интересов

У турбизнеса к проекту много и других вопросов, отмечает Bangkok Post. Его интересуют, в частности, организация процесса сбора туристического налога и прозрачность расходования тех миллиардов, которые Таиланд планирует собирать. Этими вопросами должен заниматься отдельный подкомитет, и президент Ассоциации туристических агентов Таиланда (АТТА) Ситдиват Чивараттанапорн подчеркивает, что его состав обязан быть сбалансированным. В руководящий орган должны входить представители как государственной власти, так и туристического бизнеса. В противном случае возникнут риски предвзятого и неэффективного распределения средств, а также банальной коррупции.

«Нам необходимо тщательно контролировать структуру отвечающего за фонд подкомитета, который будет рассматривать проекты на финансирование, а также одобрять регулирующие документы. Учитывая, что речь идет о большой сумме денег, правительство должно суметь убедить общество в прозрачности фонда», – заявил господин Чивараттанапорн.

Также президент отметил угрозу низовой коррупции и хищений непосредственно в процессе сбора средств на границах (для авиапассажиров налог планируют включить в стоимость билетов). Чтобы этого избежать, нужна надежная и вызывающая доверие система учета въезжающих через наземные погранпункты.

Минтуризма пока лишь предложило организовать на пропускных пунктах отдельные стойки для оплаты налога перед непосредственным иммиграционным контролем, причем с возможностью отдать это на откуп частному сектору.

Тщательно продумать все процессы призывает и президент Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Мариса Сукосон Нунбхакди. Согласно имеющейся у нее информации, на страховку из указанных 300 и 150 бат будет уходить около 50 бат, все остальное будет направляться на проекты по развитию туризма. Важно, чтобы курирующие данную сферу ведомства были заинтересованы в результате не меньше, чем турбизнес.

«Ключевым препятствием, с которым ТНА сталкивается при работе с государственными органами, является то, что они не понимают важности или срочности проектов, в частности, касающихся развития персонала и трудовых ресурсов», – указала госпожа Сукосон Нунбхакди.

По мнению президента ТНА, именно развитие кадров должно стать одним из приоритетов для фонда. А для того, чтобы это произошло, в управляющем подкомитете нужны представители бизнеса, знакомые с реалиями индустрии гостеприимства, имеющие опыт практической работы и понимающие проблемы и задачи, стоящие перед отраслью. Одним из таких челленджей госпожа Сукосон Нунбхакди назвала неравномерность доступа к качественным трудовым ресурсом у больших и малых игроков.

«Поддерживаемые фондом проекты могли бы дать малым операторам равные возможности с большими в плане развития навыков у персонала. Это должно стать одним из приоритетов фонда», – предложили она.