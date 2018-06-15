Вторым «островом обезьян» станет Ко-Пайю

Официальные лица назвали второй остров, куда планируется переселить часть пхукетских обезьян.

15 Июня 2018 09:28:53

Как сообщила пресс-служба администрации провинции, переселение обезьян на Ко-Пайю все же состоится. Этот остров был назван вторым местом, куда планируется вывезти часть макак из проблемных локаций Пхукета.

Как и на острове Тханан, строители уже установили на Пайю бочку для обеспечения переселяемых обезьян пресной водой. Дата переселения, впрочем, пока не названа, равно как и количество обезьян, которых планируется вывезти на Пайю.

Напомним, власти Пхукета сейчас занимаются решением проблемы численности обезьян на мысе Яму, в Банг-Ронге, в двух районах Рассады, на острове Сиры, на холме Ранг и на холме То-Сэ. Проект предполагает стерилизацию части обезьян и переселение их на безлюдные острова у побережья Пхукета.