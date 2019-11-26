Вторую семью из России ограбили в Паттайе

Полиция Паттайи получила второе за десять дней сообщение об ограблении туристов из России. Как и в первом случае, жертвами грабителей стали двое супругов с ребенком.

Новости Пхукета

26 Ноября 2019, 05:21 PM

Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, супружеская пара с пятилетним ребенком возвращалась в отель в районе полуночи 26 ноября, когда к ним сзади подъехали двое мужчин на мотоцикле. Пассажир сорвал с плеча женщины сумочку с ценными вещами, после чего злоумышленники скрылись.

Согласно заявлению потерпевших, внутри украденной сумочки находились 4 тыс. бат, 100 долл. США и iPhone примерной стоимостью в районе 25 тыс. бат. Найти злоумышленников по горячим следам полицейские не смогли.

Напомним, что схожее уличное ограбление произошло в Паттайе 17 ноября, жертвами стали супруги, возвращавшиеся вечером в отель с трехлетней дочерью в коляске. По пути мать остановилась и нагнулась к ребенку, и в этот момент подъехавший сзади грабитель на мотоцикле сорвал с ее шеи две золотые цепочки и скрылся. В этом случае сообщника у преступника не было.