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Вторую кладку черепашьих яиц нашли на побережье

Сезон размножения у морских черепах набирает силу. Во вторник, 21 ноября, в Кхок-Клое обнаружили вторую кладку яиц. Мать-черепаха выбрала для гнезда тот же крошечный пляж у местечка Кхао-Пилай, где 11 числа была найдена первая кладка. Если измерять расстояние по береговой линии, то это чуть более 4 км к северу от Пхукета, то есть черепахи приплывают совсем близко к острову, но все еще отдают предпочтение соседней материковой провинции.

Новости Пхукета

22 Ноября 2023, 07:00 AM
Новую кладку яиц морской черепахи нашли на юге провинции Пханг-Нга, примерно в 4 км от северной оконечности Пхукета. Фото: DMCR

Новую кладку яиц морской черепахи нашли на юге провинции Пханг-Нга, примерно в 4 км от северной оконечности Пхукета. Фото: DMCR

Новую кладку яиц морской черепахи нашли на юге провинции Пханг-Нга, примерно в 4 км от северной оконечности Пхукета. Фото: DMCR

Новую кладку яиц морской черепахи нашли на юге провинции Пханг-Нга, примерно в 4 км от северной оконечности Пхукета. Фото: DMCR

Новую кладку яиц морской черепахи нашли на юге провинции Пханг-Нга, примерно в 4 км от северной оконечности Пхукета. Фото: DMCR

Новую кладку яиц морской черепахи нашли на юге провинции Пханг-Нга, примерно в 4 км от северной оконечности Пхукета. Фото: DMCR

Новую кладку яиц морской черепахи нашли на юге провинции Пханг-Нга, примерно в 4 км от северной оконечности Пхукета. Фото: DMCR

Новую кладку яиц морской черепахи нашли на юге провинции Пханг-Нга, примерно в 4 км от северной оконечности Пхукета. Фото: DMCR

Новую кладку яиц морской черепахи нашли на юге провинции Пханг-Нга, примерно в 4 км от северной оконечности Пхукета. Фото: DMCR

Новую кладку яиц морской черепахи нашли на юге провинции Пханг-Нга, примерно в 4 км от северной оконечности Пхукета. Фото: DMCR

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) получил сообщение о черепашьих следах на песке 21 ноября. К моменту прибытия специалистов животное уже скрылось в море, а оставленные ей борозды указывали на небольшие размеры панциря – порядка 30 см в диаметры. Как и 11 числа, эксперты заявили, что не могут точно определить вид черепахи.

Изучившие кладку специалисты по морской биологии пришли к выводу, что яйцам не угрожает прилив, после приняли решение не перемещать яйца, а просто обнесли кладку забором для защиты от разных угроз, включая животных. В отчете DMCR были упомянуты коровы, которые, видимо, пасутся в районе бухты Ла-То, где были найдены яйца 11 и 21 ноября.

О том, как скоро должны появиться на свет детеныши, ничего не говорится. Для кожистой морской черепахи, крупнейшей из ныне живущих в мировом океана, нормальным является срок в 50-60 дней.

 

 

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