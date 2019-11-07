Второй турист из России утонул на пляже Карон

Майор Нивет Санкэу из полицейского участка Карона был уведомлен о гибели туриста в 17:00 среды, 6 ноября.
Как расссказали полиции очевидцы, мужчина купался у южной оконечности пляжа и в какой-то момент его начало тянуть в море. На помощь россиянину пришел купавшийся неподалеку другой турист, который вытащил его на берег. На место событий были вызваны спасатели.
Проводить сердечно-легочную реанимацию начали непосредственно на пляже. Затем мужчину доставили в центр неотложной помощи при готовящейся к открытию больнице в Чалонге, но спасти его жизнь врачам не удалось, говорится в отчете туристической полиции об инциденте.
После смерти тело господина Ошкина было доставлено в морг больницы Vachira Hospital в Пхукет-Тауне. Родственники погибшего и российское посольство проинформированы о случившемся, указывается в отчете туристической полиции.
Напомним, что днем ранее, 5 ноября, на пляже Карон утонул другой россиянин, 61-летний Альтаф Шарифулин (см. здесь). О его смерти туристическую полицию проинформировал персонал больницы Patong Hospital, куда мужчину доставили после происшествия.
Господин Шарифулин купался у северной оконечности пляжа и попал в течение, которое понесло его в море. Спасатели расположенного в данной части пляжа крупного отеля поспешили на помощь мужчине и вытащили его на берег, однако турист к тому моменту уже был без сознания и никак не реагировал на действия лайфгардов. Когда россиянина доставили в больницу Patong Hospital, врачам лишь оставалось констатировать смерть.
В администрации Карона подтвердили, что господин Шарифулин купался у той части пляжа, которая не контролируется нанятыми муниципалитетом спасателями.
«Данная секция пляжа патрулируется спасателям находящегося там отеля», – указал господин Рачен Пхунтаракит, занимающий в муниципалитете Карона пост старшего административного сотрудника (палада).