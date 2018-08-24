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Второй шанс для далии в пхукетских садах

Долгое время далии были известны в Таиланде под именем рак рэ, то есть непрочная любовь. Но теперь в обиход вошло новое название, и далии получили второй шанс.

Патрик Кэмпбелл

1 Сентября 2018 09:00:00

Фото: Bernt Fransson
Фото: Bernt Fransson

Тайцы – весьма суеверный народ. Принимать важные решения нужно только в специальные счастливые дни, а в неудачные – ничего серьезно не делать. Лотерея – всеобщее национальное помешательство. В каждой мыльной опере на ТВ обязательно появляются призраки, и беда тем персонажам, которых они сглазят. Хорошая и плохая карма – неотъемлемая часть повседневной реальности.

На этом фоне довольно предсказуемо и наличие счастливых растений, представителями которых являются всевозможные денежные деревья, «нефритовые кусты» (Crassula ovata, толстянки), особые фикусы (Ficus deltoidea, известный по-английски как mistletoe fig) и занзибарские изумруды (замиокулькасы). Все эти растения можно легко встретить в горшках внутри тайских домов.

Также хорошей приметой считается перед постройкой дома высадить на участке банан, а в само жилище поставить счастливый бамбук (драцену Сандера), который не только украсит помещение, но и будет приносить удачу. В автомобилях же водителей и пассажиров защищают цветочные гирлянды, которые принято вешать на зеркала заднего вида.

Несчастливые растения? Да, они также существуют, хотя в некоторых случаях может помочь простое переименование подобного представителя флоры. К примеру, так произошло плюмерией. Когда-то на тайском языке она носила имя лантом, вызывающее печальные ассоциации у тайцев, да и традиция высаживать это растение на мусульманских кладбищах играла свою роль. Впрочем, затем лантом переименовали в лилавади, и под новым тайским именем плюмерия начала пользоваться большой популярностью.

Тоже самое произошло и с далиями (георгинами, dahlia). Некогда этот цветок по-тайски носил название рак рэ, то есть непрочная любовь. Разумеется, растение с таким именем едва ли могло пользоваться популярностью у домохозяек, особенно тех, кто имел основания сомневаться в верности своего мужа. Сейчас же имя поменяли на рак рэг (первая любовь), так что далия имеет все шансы завоевать популярность на Пхукете. Когда-то я думал, что эти цветы здесь не сажают из-за неподходящего климата, но оказалось, что дело вовсе не в этом.

Далии, без сомнения, заслуживают места в тайских садах. В конце концов, их родина – Мексика и Центральная Америка, так что местный климат им подойдет гораздо лучше, чем климат США, Европы и России, где далии широко популярны. Единственное ограничение заключается в том, что этим цветам нужны любовь и забота.

Идеальная почва для далий – песчаная, слегка кислотная, с обилием солнца и воды. Также им по нраву калийные удобрения, допустим, с формулой 6-12-12.

Далию можно вырастить из семечки. Для этого идеально подойдут самые простые горшки или прямоугольные лотки, в которые нужно высадить семена на расстоянии двух с половиной сантиметров друг от друга и на глубину около половины сантиметра. Затем семенам нужен будет регулярный, но щадящий полив, а когда растения достигнут высоты пары самнтиметров, можно высаживать их в грунт. Цвести далии будут каждые четыре месяца.

Стебли у далий зачастую могут быть недостаточно прочными для ее массивных цветов, поэтому разумным решением будет использовать колышки-подпорки, предпочтительно еще на этапе взросления растения. В противном случае далии могут пострадать от сильного ветра. В пхукетских условиях я бы посоветовал выбрать укрытое от ветра место и «фильтровать» поток света.

Впрочем, профессиональный метод разведения далий – клубнями. Это растение относится к астровым и имеется мясистые, клубневидные корни. Для размножения нужны взрослые далии (два года), зато клубни можно смело делить на части острым ножом, а когда место среза заживет – сажать по-отдельности. Главное, чтобы на каждой высаживаемой части клубня было не менее одного глазка. Кстати, своевременное подрезание растения чуть выше линии листьев позволит ему вырасти более кустистым.

А какие у далии цветы! Они бывают самыми разными по форме и размеру: от полудюймовых помпонов с уймой лепестков, до настоящих обеденных тарелок до 30 см в диаметре. Формы также варьируются маргариткоподобных до похожих на цветы кактусов, анемонов и даже лилий. И конечно же, один из самых популярных вариантов – пышные разноцветные шары. Кроме того, многие из разновидности далий имеются двухцветные соцветия.

Не менее 99 разновидностей далий были удостоены наград Королевского садоводческого общества Великобритании, а Национальная коллекция в Корнуолле насчитывает более 1600 наименований. Кажется, тайцам пора наверстывать упущенное.

 

Патрик Кэмпбелл пишет о садоводстве на Пхукете уже около десяти лет. Его сайт: patrickaccampbell.wordpress.com. Электронная почта: drpaccampbelll@gmail.com.

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