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Второй погибшей от COVID-19 стала 86-летняя женщина

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун рассказал о втором случае смерти от COVID-19 на Пхукете и мерах, принятых после выявления этого случая заражения. Прямая трансляция выступления господина Кукиаттикуна была организована утром 2 июня, на следующий день после смерти пациентки.

Новости Пхукета

2 Июня 2021, 04:31 PM
Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун. Фото: Phuket Radio Thailand

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун. Фото: Phuket Radio Thailand

«Прежде всего я хочу выразить соболезнования семье и родственникам погибшей. Вчера на Пхукете была зафиксирована вторая смерть от COVID-19. Скончалась 86-летняя гражданка Таиланда, у которой из осложняющих факторов были высокое давление и гиперлипидемия. Она скончалась около полудня 1 июня, проведя семь дней в больнице Phuket Provincial Hospital, куда сперва поступила с повышенной температурой и кашлем. Позже у нее была диагностирована пневмония», – рассказал доктор Кукиаттикун.

После постановки диагноза работники Минздрава начали проверять людей, имевших близкий контакт с женщиной. В ходе этой проверки коронавирус был обнаружен у гражданки Мьянмы, которая была сиделкой у 86-летней женщины.

Проверка на месте проживания сиделки выявила еще пять зараженных бирманцев, все из которых работали на продуктовом рынке на Ong Sim Phai Rd. в Пхукет-Тауне. Там анализы были взяты у 810 человек, в ходе чего был выявлен еще один зараженный COVID-19 бирманский рабочий.

«Сегодня мы также возьмем анализы у примерно 400 человек на центральном рынке на Ranong Rd. Кроме того, мы планируем провести тестирование среди иностранцев в Раваи», – поделился планами доктор Кукиаттикун.

«Число новых случае заражения снижается, но все мы по-прежнему должны носить маски, регулярно мыть руки и соблюдать дистанцию в общественных местах», – добавил он.

Напомним, что третья волна заражений на Пхукете официально началась 3 апреля. В рамках третьей волны погибли два человека. В рамках первой – три. Вторая волна прошла без летальных случаев.



 

 

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