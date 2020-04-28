Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о второй смерти от COVID-19 на Пхукете. Пациент скончался непосредственно от заболевания, вызванного коронавирусом.

Новости Пхукета

28 Апреля 2020, 12:53 PM

Второй пациент скончался от COVID-19 на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Согласно последнему отчету официальных лиц (28 лет), скончался еще один из пациентов, состояние которых оценивалось как тяжелое. Изначально таких было четверо, на сегодняшний день в живых остаются двое. Официальные лица не раскрыли никакой информации о погибшему или погибшей.

Также за сутки на Пхукете было подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом. Шесть из заболевших – жители Ко-Кэу, имевшие контакты с другими зараженными. Седьмая пациентка – жительница тамбона Ко-Кэу.

Возраст новых пациентов – от 20 до 68 лет. Шесть из семи не демонстрируют никаких симптомов пневмонии. Седьмая пациентка – жительница Ко-Кэу – имеет симптомы болезни.

В общей сложности сейчас лечение от COVID-19 проходят 389 пациентов (против 38 днем ранее), 173 человека благополучно выздоровели (против 168 днем ранее). Результатов анализов на коронавирус ожидают 50 человек. Днем ранее таких было 30.

Напомним, что первая смерть пациента от вызванной коронавирусом пневмонии была зафиксирована на Пхукете в воскресенье, 26 апреля. Скончалась 64-летняя жительница Банг-Тао, заболевшая 2 апреля.

Также коронавирус был обнаружен у мужчины, скончавшегося в марте после дорожной аварии. В том случае врачи пришли к выводу, что основной причиной смерти стали полученные в ДТП травмы, а не COVID-19.