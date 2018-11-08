Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Второй отель Melia на Пхукете откроется в 2021 году

Ведущая испанская отельная группа Melia Hotels International объявила об открытии второго курортного комплекса на Пхукете. Отель под названием Melia Phuket Karon откроется в 2021 году.

Новости Пхукета

8 Ноября 2018, 11:52 AM
Фото: Melia

Фото: Melia

Melia Phuket Karon второй отель Melia на Пхукете и шестой в Таиланде – расположится на участке площадью 40 рай, половину которого компания планирует отвести под приключенческий эко-парк, говорится в пресс-релизе Melia Hotels International.

Номерной фонд непосредственно отеля будет состоять из 150 комнат. При этом в пресс-релизе также упоминается проект Melia Phuket Karon Residence из 15 вилл и 59 «кондоминиумов» под управление Melia Hotels International.

Инфраструктура комплекса будет включать бассейн типа «инфинити» с панорамным видом на Андаманское море, фитнес-центр, СПА под брендом YHI, два ресторана. В роли девелопера выступит Mishari Co Ltd

В пресс-релизе Melia также отмечается, что в общей сложности компания планирует открыть в Таиланде шесть новых отелей к концу 2022 года.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Splash Beach Resort организовал свадьбу рекордного размаха
Турпоток из РФ в октябре вырос вдвое по сравнению с сентябрем
Пхукет отличился на Asia Propert Awards
Турбизнес просит оставить визы по прибытию бесплатными до конца апреля
GoAir запускает прямые рейсы Бангалор-Пхукет
Кабмин утвердил пакет мер по стимулированию турпотока
Спад турпотока из Китая оставил Thai AirAsia с убытками
Выставка Architect & Hotelex откроется на Пхукете 28 ноября
Новые авто нашли путь к покупателям
Следующий торгово-развлекательный комплекс Central откроется у пляжа Банг-Тао
Гулу Лалвани: «Не удивлюсь, если турпоток из Индии превзойдет китайский»
АТТА оценила последствия июльского кораблекрушения
Турпоток из России в Таиланд превысил 1 млн с начала года
GoAir открыла прямое сообщение между Индией и Пхукетом
Организаторы TYS и Phuket Rendezvous подтвердили объединение выставок
Dream Beach Club
Thai Residential
ZUMA Restaurant
777 Beach Condo
EPL Prediction Competition 2018-2019

 