Второй отель Melia на Пхукете откроется в 2021 году

Ведущая испанская отельная группа Melia Hotels International объявила об открытии второго курортного комплекса на Пхукете. Отель под названием Melia Phuket Karon откроется в 2021 году.

Новости Пхукета

8 Ноября 2018, 11:52 AM

Фото: Melia

Melia Phuket Karon – второй отель Melia на Пхукете и шестой в Таиланде – расположится на участке площадью 40 рай, половину которого компания планирует отвести под приключенческий эко-парк, говорится в пресс-релизе Melia Hotels International.

Номерной фонд непосредственно отеля будет состоять из 150 комнат. При этом в пресс-релизе также упоминается проект Melia Phuket Karon Residence из 15 вилл и 59 «кондоминиумов» под управление Melia Hotels International.

Инфраструктура комплекса будет включать бассейн типа «инфинити» с панорамным видом на Андаманское море, фитнес-центр, СПА под брендом YHI, два ресторана. В роли девелопера выступит Mishari Co Ltd

В пресс-релизе Melia также отмечается, что в общей сложности компания планирует открыть в Таиланде шесть новых отелей к концу 2022 года.