Второй буй системы предупреждения о цунами вернулся в строй

Судно MS Seafdec, вышедшее с Пхукета в Индийский океан на прошлой неделе, произвело замену обоих буев тайской системы предупреждения о цунами.

Новости Пхукета

23 Ноября 2022, 11:15 AM

Оба буя тайской системы предупреждения о цунами вернулись в строй. Фото: Phuket Info Center

Ближняя станция слежения 23461, расположенная в Андаманском море примерно в 340 км к северо-западу от Пхукета, начала передавать сигнал 18 ноября. С 22 числа информация стала поступать и с дальней станции 23401, находящейся в 965 км к западу от тайского побережья.

Обе точки на интерактивной карте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) теперь горят желтым цветом, что говорит об исправности буев. При этом другие станции в Бенгальском заливе, за которые отвечает Индия, по прежнему отмечены красным.

После сигнала с ближнего буя 23461 у жителей Пхукета будет 45 мин на эвакуацию, после сигнала с дальней станции 23401 – 90 мин.

Как ранее сообщал тайский Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM), дальний буй 23401 вышел из строя больше года назад. Еще в октябре прошлого года во время плановой инспекции было установлено, что станция сорвалась с креплений и перестала передавать данные. Буй удалось найти и подобрать, но оперативно вернуть его на место не получилось.

Ближняя станция 23461 не передавала данные минимум с июня этого года. В тайском DDPM это объясняли некими проблемами в коммуникации с серверами NOAA, но о характере сбоя так ничего сказано не было.

Судно MS Seafdec с двумя новыми буями отправилось в индийский океан 15 ноября. Как неоднократно отмечали в DDPM, производить замену станций можно только в высокий сезон. Во время юго-западного муссона погодные условия в океане слишком неблагоприятные для этого.

На церемонию отправки MS Seafdec были приглашены представители 11 стран, включая Россию и, что характерно, Индию, которая отвечает за работу минимум пяти буев, образующих защитную дугу в Бенгальском заливе. Все индийские буи, как говорилось выше, на карте NOAA отмечены как не передающие данных.