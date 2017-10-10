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Второй буй системы предупреждения о цунами установят в течение октября

Специалисты приступили к операции по установке в Индийском океана второго буя тайской системы предупреждения о цунами.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Октября 2017 13:14:25

После примерно 20 месяцев подготовки и ожидания тайские специалисты приступили к установке нового буя системы предупреждения о цунами для замены устройства, вышедшего из строя в марте 2016 года. Судно MV SEAFDEC с новым буем на борту покинуло Пхукет в понедельник, 9 октября. Девятидневная миссия должна завершиться 18 числа.

Присутствовавший на церемонии отправки судна директор Национального центра предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC) Чатчаван Бенджасиривонг заявил, что задача специалистов – «убедиться в том, что система готова к передаче данных о цунами», не раскрыв никаких подробностей миссии MV SEAFDEC. В настоящий момент неизвестно, где будет размещен новый буй, в какую сумму это обойдется и насколько вырастет эффективность международной системы предупреждения о цунами.

Как объяснял Чатчаван Бенджасиривонг ранее, вклад Таиланда в международную систему – два буя, которые должны находиться в Индийском океана примерно в 1000 км от западного побережья Пхукета. Господин Бенджасиривонг подчеркивал, что выход из строя одного из двух тайских буев не оказывает критического влияния на работу системы.

«Не надо беспокоиться насчет неработающего буя, поскольку он – часть большой системы из многих буев, которые все вместе работают над обнаружением ценами. Выход из строя одного буя оказывает крайне незначительное влияние на всю систему предупреждения о цунами», – заверял он.

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