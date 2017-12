Второе рандеву KRSR признано организаторами успешным Второе ежегодное яхтенное рандеву Kata Rocks Super Superyacht Rendezvous (KRSR), прошедшее в люксовом курортном комплексе Kata Rocks в начале декабря, собрало ряд самых значительных игроков глобальной яхтенной отрасли. Партнерский материал 31 Декабря 2017 08:00:00 KRSR 2017 собрало более 20 супер-яхт. Фото: KRSR С 8 по 10 декабря владельцы супер-яхт, а также представители ведущих яхтенных брендов, престижных верфей и уважаемых брокерских домов проводили время на эксклюзивных вечеринках и общались в неформальной обстановке. «Организаторы KRSR 2017 горды тем, что нам удалось привлечь самые престижные яхтенные бренды мира – включая Feadship и Royal Huisman – которые обычно можно увидеть вместе только в Монако и Форт-Лодердейле. Тот факт, что эти бренды поддерживают KRSR, повышает интерес к Пхукету, Таиланду и Азии как первоклассному направлению для посещения супер-яхтами», – заявил после рандеву гендиректор Kata Rocks и Infinite Luxury Ричард Поуп. В этом году на якорь у Kata Rocks встали более 20 супер-яхт, и по этому показателю мероприятие обошло прошлогоднее. Топовые лодки включали 70-метровую супер-яхту MY Lady Christine верфи Feadship с радикально новым дизайном интерьера от De Voogt Naval Architects; 52-метровую индонезийскую шхуну SY Zen; 51-метровую MY Northern Sun от Burgess; 32-метровую MY Princess Sauvage, две Monte Carlo 86 и Sunseeker Manhattan 66 нынешнего года постройки. Участникам KRSR была предложена насыщенная программа с фантастическими вечеринками, эксклюзивными ужинами, дегустациями, бранчами на яхтах и многим другим. Верфь Royal Huisman провела в рамках рандеву эксклюзивный бранч в честь запуска в Азии концепта Pura – радикально нового на рынке предложения по созданию кастомных яхт с ускоренной поставкой заказчику. А мировой лидер в отрасли кастомных парусных яхт Contest Yachts отметил в Kata Rocks cвой выход в Азию. «Мы крайне впечатлены стремительным ростом и увеличением значительности KRSR как события, и решение провести мероприятие на KRSR было обоюдовыгодным», – заявил гендиректор Cotest Yachts Арьен Конийн. Аналогичное решение принял и производитель акваджетов Seajet, который представил на KRSR модели Marlin и Stingray. Компания Seajet начнет производство в феврале 2018 года, при этом на KRSR компания предоставила один Stingray в качестве лота на благотворительный аукцион в пользу Phuket Youth Sailing Club. Всего аукцион принес юношескому яхт-клубу 185 тыс. бат. Верфь Feadship, выступившая одним из спонсоров KRSR, провела эксклюзивный ужин для владельцев своих яхт и ограниченного круга VIP-персон. «Будучи спонсорами мероприятия, верфь Feadship всегда верила в азиатский регион, поскольку у нас немало клиентов из Азии, с которыми мы выстроили доверительные отношения. И партнерство с KRSR с Feadship – это хорошее сочетание брендов», – заявил директор компании Фароук Нефзи. В рамках KRSR бренды Benetti and VistaJet объединили усилия и провели приватный ужин, презентовав рандеву в Kata Rocks своей клиентуре. Другие мероприятия включали пляжное барбекю в The Surin Phuket, коктейльные приемы на яхтах MY Northern Sun и MY Princess Sauvage, закатный круиз Northrop & Johnson на борту стремительной и элегантной Zeelander. В рамках Yacht Hop гости смогли подняться на борт участвовавших в рандеву яхт, а на сессии Big Boys Toys – опробовать последние новинки в области водных видов спорта от Sea Doo. Еще одной новинкой в программе KRSR cтал визит на Кубок Короля – King’s Cup Superyacht Experience. Сувениры же для VIP-гостей подготовил талантливый бангкокский мастер Александр Ламонт. Участие в KRSR приняло значительное число важных гостей, включая три десятка владельцев супер-яхт, знаменитостей и первых лиц яхтенной отрасли. Кульминацией рандеву стала вечеринка в честь открытия яхтенного сезона. Гостей ждал большой гала-вечер, живая музыка и специальная шоу-программа с выступлением тайской звезды Tata Young в качестве главного сюрприза. Завершилась программа зрелищным фейерверком над Андаманским морем. В следующем году KRSR пройдет на Пхукете с 7 по 9 декабря, и мероприятие обещает быть еще больше и лучше, чем нынешнее, поскольку организаторы привержены идее превратить его в ключевое из подобных мероприятий регионе. Подробнее на katarockssuperyachtrendezvous.com Добавьте новостную ленту на свой сайт Таиланд поставил цель снизить число смертей на дорогах в Новый год на 5% Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде Соревнования по борьбе прошли на Пхукете Тайская кухня в ресторане Kantok Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus