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Вторая пхукетская школа закрылась из-за угрозы COVID-19

Расположенная в Пхукет-Тауне школа Phuket Wittayalai объявила о приостановке работы по причине положительного теста на коронавирус у родителя одного из учащихся. Ранее сегодня аналогичное решение и по той же причине приняла Kajonkiet Pattana.

Новости Пхукета

22 Декабря 2020, 08:36 PM
Фото: Phuket Wittayalai School

Фото: Phuket Wittayalai School

Заместитель директора Phuket Wittayalai School Рунгнапа Сэсо пояснила, что школа не будет работать 23-25 декабря. За эти дни в образовательном учреждении будет проведена санитарная обработка всех помещений общего пользования, как то предписывают распоряжения Минздрава и администрации Пхукета. Для учащихся организуют онлайн-занятия.

«Все лиц, которых это касается, просим следить за заявлениями школы», – добавила госпожа Сэсо.

В настоящий момент неизвестно, связано ли закрытие двух школ друг с другом. Возможно, объяснения будут даны главой пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханитом Сермкэу, который обещал выступить с заявлением позже сегодня вечером.




 

 

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