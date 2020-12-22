Вторая пхукетская школа закрылась из-за угрозы COVID-19

Заместитель директора Phuket Wittayalai School Рунгнапа Сэсо пояснила, что школа не будет работать 23-25 декабря. За эти дни в образовательном учреждении будет проведена санитарная обработка всех помещений общего пользования, как то предписывают распоряжения Минздрава и администрации Пхукета. Для учащихся организуют онлайн-занятия.
«Все лиц, которых это касается, просим следить за заявлениями школы», – добавила госпожа Сэсо.
В настоящий момент неизвестно, связано ли закрытие двух школ друг с другом. Возможно, объяснения будут даны главой пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханитом Сермкэу, который обещал выступить с заявлением позже сегодня вечером.