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Вся большая тройка авиакомпаний Китая возобновила рейсы на Пхукет

Все три главных авиакомпании Китая, формирующие так называемую большую тройку воздушных перевозчиков КНР, возобновили рейсы на Пхукет. Последней стала China Southern Airlines.

Новости Пхукета

4 Марта 2023, 02:14 PM
Эмблемой China Souther Airlines является цветок хлопкового дерева. Фото: AOTGA

Эмблемой China Souther Airlines является цветок хлопкового дерева. Фото: AOTGA

Эмблемой China Souther Airlines является цветок хлопкового дерева. Фото: AOTGA

Эмблемой China Souther Airlines является цветок хлопкового дерева. Фото: AOTGA

Эмблемой China Souther Airlines является цветок хлопкового дерева. Фото: AOTGA

Эмблемой China Souther Airlines является цветок хлопкового дерева. Фото: AOTGA

Эмблемой China Souther Airlines является цветок хлопкового дерева. Фото: AOTGA

Эмблемой China Souther Airlines является цветок хлопкового дерева. Фото: AOTGA

Эмблемой China Souther Airlines является цветок хлопкового дерева. Фото: AOTGA

Эмблемой China Souther Airlines является цветок хлопкового дерева. Фото: AOTGA

О том, что самолеты всей большой тройки китайских авиаперевозчиков снова летают на Пхукет, сообщила страница Phuket Info Center, связанная с администрацией Пхукета.

В публикации отмечается, что первой возобновила рейсы Air China, начавшая полеты 18 января. Затем, 30 января, на остров снова начала летать China Eastern Airlines. Однако ждать рейсов China Southern Airlines пришлось долго. Первый борт этой компании приземлился на острове лишь 1 марта.

Phuket Info Center отмечает, что Airbus A321 с красным цветком на хвосте приземлился на острове в 15:40. Количество пассажиров на борту не указывается.

Лайнер выполнял регулярный рейс CZ6009 по маршруту Гуанчжоу-Пхукет. В расписании China Southern Airlines на март стоят четыре таких рейса в неделю с 1 по 24 число, а также ежедневные рейсы CZ6063 из Гуанчжоу с 26 числа.

 

 

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