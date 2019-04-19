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Вступившийся за женщину австралиец госпитализирован с 12 ножевыми ранениями

Полиция задержала 24-летнего жителя провинции Пханг-Нга, нанесшего 12 ножевых ранений гражданину Австралии в ходе конфликта в одном из баров Кхао-Лака.

Таньялак Сакут

19 Апреля 2019, 02:38 PM
Фото: Туристическая полиция Пханг-Нга

Фото: Туристическая полиция Пханг-Нга

Фото: Туристическая полиция Пханг-Нга

Фото: Туристическая полиция Пханг-Нга

Фото: Туристическая полиция Пханг-Нга

Фото: Туристическая полиция Пханг-Нга

Полиция Кхао-Лака получила сообщение о драке в заведении Monster’s Bar около 1:00 ночи четверга, 18 апреля. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили 44-летнего гражданина Австралии Уэйна Уильяма Марка со множеством ножевых ран. Второй участник драки с места событий к тому моменту скрылся.

Раненый иностранец был оперативно доставлен в больницу Takua Pa Hospital и помещен в отделение интенсивной терапии. Сейчас состояние господина Маркса стабилизировано, и он уже переведен в обычную палату.

Как рассказал майор полиции Чаран Срисарак из полицейского участка Кхао-Лака, австралиец находился в баре в компании еще одного мужчины и местной жительницы Камонтхит Намбут.

После полуночи к бару подъехал 24-летний местный житель Чанин Интхаронг, который подошел к госпоже Намбут и потребовал, чтобы та отдала ему футболку, которая была на ней надета.

«Чанин потребовал, чтобы она сняла футболку и отдала ему, поскольку футболка принадлежат его подруге, а госпожа Намбут за нее не заплатила», – рассказал майор Срисарак.

По словам майора, женщина пообещала, что вернет одежду позже, но господина Интхаронга это не устроило, и он попытался стянуть футболку силой. В этот момент в конфликт вмешался господин Маркс. В завязавшейся драке молодой таец достал нож и нанес иностранцу 12 ударов по различным частям тела, включая руки, живот, спину и область ключицы.

Чанин Интхаронг был задержан по горячим следам, при этом в момент задержания полицейские обнаружили у него при себе нож. Мужчина подтвердил применение оружия против австралийца, но заявил, что действовал в рамках самообороны. Дело против него возбуждено по статьям о покушении на убийство и ношении оружия (ножа) в общественном месте.

«Мы продолжаем расследование с целью выяснить все подробности происшествия. В ближайшее время мы вернемся к опросу свидетелей», – заявил майор Срисарак.

«Господин Маркса я еще не опрашивал, поскольку ему нужно время на восстановление и отдых», – добавил офицер.

 

 

 

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