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Встретить новогоднюю полночь с алкоголем можно будет только на открытых площадках

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу издал новый приказ о правилах продажи и потребления спиртного в ресторанах в новогоднюю ночью. В помещениях алкоголь будет доступен лишь до 23:00, на открытых площадках – до 1:00.

Новости Пхукета

29 Декабря 2021, 01:52 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Новый приказ был опубликован Пхукетским информационным центрам (официальным источником информации от Министерства внутренних дел) 27 декабря.

В документе также подчеркивается, что речь идет лишь о местах, работающих как рестораны. Бары, пабы, караоке и другие развлекательные заведения остаются закрытыми

Власти Пхукета уже не в первый раз меняют правила продажи спиртного в Новый год. Буквально за четыре дня до нынешнего приказа вице-губернатор Пичет Панапонг говорил, что продажа спиртного до 1:00 будет разрешена всем.

При этом в силе остается запрет на продажу спиртного в дневные часы (с 14:00 до 17:00).

Редакция The Phuket News связалась с Административным офисом провинции Пхукет, где некая госпожа Тхитима заявила, что у местных властей нет выбора.

«Пхукет – пилотная провинция в плане туризма, поэтому иметь особые правила нам разрешено. Но после появления штамма «омикрон» в Таиданде мы должны исполнять распоряжения Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19», – заявила она.

При этом госпожа Тхитима добавила, что срок действия ночного запрета на спиртное в помещениях – с 23:00 до 6:00 следующего дня.

«Вся информация, содержащаяся в новом приказе верна», – отметила она.

 

 

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