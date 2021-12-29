Встретить новогоднюю полночь с алкоголем можно будет только на открытых площадках

Новый приказ был опубликован Пхукетским информационным центрам (официальным источником информации от Министерства внутренних дел) 27 декабря.
В документе также подчеркивается, что речь идет лишь о местах, работающих как рестораны. Бары, пабы, караоке и другие развлекательные заведения остаются закрытыми
Власти Пхукета уже не в первый раз меняют правила продажи спиртного в Новый год. Буквально за четыре дня до нынешнего приказа вице-губернатор Пичет Панапонг говорил, что продажа спиртного до 1:00 будет разрешена всем.
При этом в силе остается запрет на продажу спиртного в дневные часы (с 14:00 до 17:00).
Редакция The Phuket News связалась с Административным офисом провинции Пхукет, где некая госпожа Тхитима заявила, что у местных властей нет выбора.
«Пхукет – пилотная провинция в плане туризма, поэтому иметь особые правила нам разрешено. Но после появления штамма «омикрон» в Таиданде мы должны исполнять распоряжения Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19», – заявила она.
При этом госпожа Тхитима добавила, что срок действия ночного запрета на спиртное в помещениях – с 23:00 до 6:00 следующего дня.
«Вся информация, содержащаяся в новом приказе верна», – отметила она.