Встреча зарубежных торговых палат под эгидой BCCT

Дата/Время начала: 13 Июля 2023, 06:00 PM - 13 Июля 2023, 09:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Медицинский туризм и какую выгоду он приносит экономике Пхукета.

Медицинский туризм – растущий сектор индустрии гостеприимства, о котором все сейчас говорят. Как он может помочь росту всей экономики Пхукета? Британская торговая палата в Таиланде (BCCT) собирает на одной площадке разных лидеров отрасли, чтобы они объяснили, как, чем и пчему медицинский туризм способен помочь всей провинции.

Ждем вас на деловой встрече по медицинскому туризму, которая пройдет 13 июля в Courtyard by Marriott Phuket Town. Начало – в 18:00. Стоимость участия – 1000 бат (500 бат для членов ВССТ и партнерских торговых палат). В стоимость включены напитки в формате фри-флоу по отдельная барной карте и легкий ужин. Бронирование мест по эл. почте events@bccthai.com.