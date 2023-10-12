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Встреча торговых палат на Пхукете: Инженерные решения в отельном деле

THB Бесплатно для членов AustCham и палат-партнеров

Дата/Время начала: 27 Октября 2023, 05:00 PM - 27 Октября 2023, 06:00 PM

Австралийская торговая палата AustCham Thailand в сотрудничестве с Australian Alumni, British Chamber Thailand (BCCT), Belgian-Luxembourg/Thai Chamber, CanCham Thailand, Franco-Thai Chamber (FTCC), German-Thai Chamber (GTCC), Netherlands-Thai Chamber (NTCC), Phuket Chamber, Thai-Italian Chamber (TICC) и Thai-Swedish Chamber of Commerce приглашают вас на совместный бизнес-брифинг торговых палат.

В ходе часового семинара с 17:00 до 18:00 участники узнают от нашего корпоративного спонсора Meinhardt о лучших инженерных практиках в отельном бизнесе после фазы возведения самого отеля. Стабильное внедрение эффективных, надежных и экологически ответственных инженерных практик дает долгосрочные плоды для отеля в плане его прибыльности, устойчивости к различным факторам и влияния на окружающую среду.

Участие во встрече бесплатно для членов AustCham и палат-партнеров. Требуется предварительная регистрация по электронной почте office@austchamthailand.com.

 

С кем связаться: AustCham Thailand
Адрес: SAii Laguna Phuket
Веб-сайт:
http://www.austchamthailand.com/event/27...

 

* (Нет Hotmail/Outlook)

Капча:

Thai Residential
SOHO Pool Club
The Pavilions Phuket

 