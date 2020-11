Дата/Время начала: 28 Ноября 2020, 07:00 PM - 28 Ноября 2020, 09:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Презентация книги A DARK CHRISTMAS в THE 9th DEGREE – Boat Lagoon. Вечер с Джимом Ньюпортом в поддержку проекта Ротари-Клуба Патонга в помощь школе Kalim School. Номинировавшийся на «Эмми» кинопродюсер и писатель Джин Ньюпорт расскажет о своей карьере в кино и литературе, а также прочитает отрывки из нового романа A DARK CHRISTMAS, пятой книги популярной вампирской саги The Vampire of Siam series. Подробнее по ссылке bit.ly/2Hc0ToV.