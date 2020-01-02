Встреча Нового года на пляже завершилась госпитализацией мужчины с ножевым ранением шеи

В новогоднюю ночь на пляже Лайан вспыхнул конфликт между двумя группами праздновавших. Один из мужчин получил ножевое ранение шеи и до сих пор находится в больнице. При этом о событиях известно лишь со слов одной из стороны.

Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал лейтенант Пхатсават Вонгвассана из полиции тамбона Чернг-Талей, сообщение об инциденте на пляже Лайан поступило в участок в 23:30 вторника, 31 декабря.

В ходе беседы с полицией 24-летняя участница событий Вассана Сали рассказала, что вместе с друзьями встречала Новый год на берегу. Вместе с ней на пляже находились ее 26-летний бойфренд Джатупхон Ы-Чат с родственниками и общими друзьями. Рядом располагалась другая компания мужчин и женщин.

В какой-то момент от второй группы отделились несколько мужчин, подошли к их компании и напали на праздновавших. В ходе потасовки Джатупхон Ы-Чат получил ножевое ранение в нижнюю часть шеи и несколько ударов ногами, когда уже лежал на песке. Также один из нападавших, согласно заявлению госпожи Сали, выстрелил из огнестрельного оружия, но пуля ни в кого не попала.

Пострадавшего господина Ы-Чата доставили в больницу Thalang Hospital. Туда же затем прибыли и нападавшие, но увидели полицейских и поспешили скрыться. После оказания требуемой помощи господин Ы-Чат был переведен в Vachira Hospital.

В беседе с The Phuket News лейтенант Вонгвассана заявил, что состояние пострадавшего оценивается как стабильное, угрозы его жизни нет.

«В настоящий момент полиция работает над тем, чтобы найти тех участников драки. Также мы пока не установили причину нападения и не знаем подробностей об использовавшемся в драке оружии», – заявил лейтенант.

При этом одна из отдыхавших с первой группой молодых женщин предположила, что драка могла вспыхнуть на почве ревности. По словам участницы событий, их соседи пели песни, а один из коллег господина Ы-Чата им подпевал и посматривал на находившихся во второй группе женщин, что и стало причиной нападения.