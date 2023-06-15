Вспышка кишечных инфекций идет на спад на Пхукете

Начавшаяся в первых числах июня вспышка кишечных инфекций постепенно идет на спад, количество находящихся в больницах пациентов сократилось втрое в сравнении с началом месяца. Соответствующее заявление сделал в беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» глава местного офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун.

Натта Тепбамрунг

В телефонном разговоре с The Phuket News и «Новостями Пхукета» доктор Кукиаттикун подтвердил, что медики наблюдают улучшение ситуации, хотя говорить об окончании сезонного обострения пока рано.

«По состоянию на вчерашний день (14 июня) в больницах находился в общей сложности 291 пациент. Госпитализации и стационарное лечение составляют примерно 10% от всех случаев. Ни одного тяжелого случая пока не зафиксирована», – озвучил свежую статистику доктор Кукиаттикун.

Пользуясь возможностью, глава РРНО повторил призыв соблюдать базовые правила личной гигиены и безопасного питания, а именно – не употреблять в пищу несвежую еду, регулярно мыть руки, следить за чистотой в доме.

В случае, если в семье есть человек с диареей или другими симптомами кишечной инфекции, внимание к чистоте должно быть повышенным. Особенно важна обработка туалета дезинфицирующими средствами и тщательная стирка одежды, чтобы не допускать распространения инфекции.

Еще в ходе первой пресс-конференции 8 июня доктор Кукиаттикун говорил, что вызывающие кишечные расстройства патогены – это, как всегда, норовирус (Norovirus), ротавирус (Rotavirus) и кишечная палочка (Escherichia coli). Главная защита от них – соблюдение базовых правил гигиены, которые всем прививали в детстве родители.

Также 8 июня доктор Кукиаттикун говорил и о том, что медикам предсказуемо не удалось выявить какой-либо конкретный источник заражения вроде питьевой воды той или иной торговой марки. В среду, 14 июня, глава РРНО высказался на эту тему более предметно, сообщив о проведенных инспекциях на трех предприятиях по производству воды и шести предприятиях по производству пищевого льда. Лабораторные анализы не выявили норовируса ни на одной из девяти проверенных фабрик.

В телефонном разговоре с The Phuket News и «Новостями Пхукета» доктор Кукиаттикун уточнил, что ревизоры проверяли именно самые крупные предприятия, выступающие на Пхукете ключевыми поставщиками воды и льда.

Доктор Кукиаттикун подтвердил, что следов норовируса на фабриках обнаружено не было. Если же это вдруг произойдет, то РРНО не только сразу закроет соответствующее предуприятие, но и публично объявит о выявлении источника инфекции.

«Будьте спокойны. Мы предупредим людей и расследуем происхождение заражения», – заверил господин Кукиаттикун.

Также глава РРНО подчеркнул, что у Пхукета по-прежнему достаточно ресурсов, чтобы справиться со вспышкой кишечных инфекций – ни дефицита медицинских средств, ни нехватки персонала не наблюдается.

На прошлой неделе господин Кукиаттикун прямо отмечал, что ситуация «ненормальная», но это неудивительно, если вспомнить, что даже прошлый год (не говоря о позапрошлом) еще был временем действия коронавирусных ограничений, социальная и деловая активность оставалась подавленной, а население число жителей острова ниже нынешнего.

«Я хочу заверить общественность, что ситуация улучшается. Количество пациентов уже сократилось и продолжает уменьшаться дальше. Помощь заболевшим оказывается и частными, и государственными больницами в достаточном объеме, процесс оказания этой помощи координируется РРНО. Мы справляемся со вспышкой. Местный жители и туристы могут нам верить, что ситуация под контролем», – заявил доктор Кукиаттикун.