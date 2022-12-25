Вслед за Паттайей новогодние празднования урезали в Бангкоке

Празднование Нового года на популярной туристической улице Khao San Rd. пройдет по сокращенной программе. Вернее, официально никакого новогоднего фестиваля не будет в принципе, хотя бары и другие развлекательные заведения смогут обслуживать туристов в Новый год. Также Khao San Rd. откажется от праздничного декора на самой улице.

Новости Пхукета

26 Декабря 2022, 09:00 AM

Подготовка Патонга к празднованию Рождества и Нового года. Фото: PR Patong

О том, что новогодний отсчет на Кхао-Сане было решено отменить, объявил 24 декабря президент Ассоциации операторов бизнеса на Кхао-Сане Са-Нга Руангваттханакун, пишет Bangkok Post. Ранее Паттайя сообщила о том, что в городе отменены новогодние фейерверки, но если там речь шла о решении властей, то здесь, как пишет газета, об отмене вечеринки договорился сам бизнес.

Господин Руангваттханакун заявил, что «многие государственные агентства выпустили уведомления, прося людей продемонстрировать сотрудничество и воздержаться от проведения специальных мероприятий или праздничных активностей в канун Нового года».

«По причине «хрупкого» настроения тайского народа в настоящий момент ассоциация решила отменить запланированную на 31 декабря вечеринку в формате новогоднего отсчета», – пишет Bangkok Post, пересказывая своими словами объяснение господина Руангваттханакуна.

По словам президента предпринимательного объединения, среди операторов баров, ресторанов и другого бизнеса не нашлось ни кого, кто стал бы спорить с этим. Вести бизнес заведениям не запрещено, но официального праздника не будет, равно как и праздничных украшений на улице.

Господин Руангваттханакун, как пишет Bangkok Post, не упомянул в своих объяснениях госпитализацию Принцессы Батракитиябхи. Ранее газета указывала, что «многие» другие организаторы мероприятия, решившие пересмотреть свои программы, прямо говорили о том, что отказываются от тех или иных вещей из уважения к попавшей в больницу Принцессе и к чувствам тайцев, переживающих в связи с госпитализацией старшей дочери Рамы X.

Власти Пхукета пока не делали официальных заявления об отмене, сворачивании или корректировке празднований Нового года на острове. Местный бизнес также публично на этот счет не выступал – если кто-то и внес изменения в свои программы, то сделал это без привлечения внимания широкой публики. Кроме того, реклама новогодних мероприятий (от ужинов в отелях и ресторанов до «Синего огонька» с участием группы «Каста» и комедиантов с ТНТ) продолжается как минимум в социальных сетях.

Официальная позиция Туристического управления Таиланда (ТАТ) следующая: ведомство поддерживает проведение всех анонсированных мероприятий до тех пор, пока нет прямого распоряжения отказаться от них. По словам главы ТАТ Ютхасака Супаспорна, пока нет ни соответствующего приказа, ни свидетельтв того, что он будет издан. Тайские организаторы по собственной инициативе отменяют мероприятия или уменьшают их размах.