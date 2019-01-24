Всеобщие выборы в Таиланде назначены на 24 марта

Избирательная комиссия (ЕС) Таиланда озвучила дату проведения всеобщих выборов. Днем голосования назначено воскресенье, 24 марта.

Новости Пхукета

24 Января 2019, 11:48 AM

Фото: Bangkok Post

ЕС назвала дату голосования в среду, 23 января, через несколько часов после публикации Королевского декрета о выборах. У комиссии было пять дней на принятия решения, но время на раздумья ей не понадобилось, пишет Bangkok Post.

Регистрация желающих проголосовать досрочно начнется 28 января и продлится до 19 февраля. Регистрация кандидатов в нижнюю палату парламента (и потенциальных претендентов на пост премьер-министра) продлится с 4 по 8 февраля.

С 4 по 16 марта будет проходить голосование за рубежом, предварительное голосование избирателей, подавших соответствующие заявки, назначено на 17 марта. День основного голосования – 24 марта. Итоги выборов должны быть подведены к 9 мая. При этом ЦИК пока не определился, что именно понимать под итогами – окончание подсчет всех бюллетеней или официальное объявление результатов выборов.

В соответствии с этим расписанием, у тайских политических партий будет 58 дней на проведение избирательных кампаний. Одним из главных вопросов в связи с выборами остается участие в них действующего премьер-министра Праюта Чан-Очи, возглавившего правительство в результате военного переворота 2014 года. Вице-премьер Виссану Крэ-Нгам заявил накануне, что «у генерала Чан-Очи есть время до 8 февраля, чтобы принять решение о том, принять ли предложение какой-либо из партий войти в список ее кандидатов на пост премьер-министра».

Согласно данным большинства предварительных опросов Национального института администрации развития (NIDA), Прают Чан-Оча будет фаворитом гонки, если примет решение в ней участвовать. Среди планирующих участие политических партий лидером является Pheu Thai, прошедшая через очередное обновление. Следом идет основанная в 2018 году новая партия Phalang Pracharat.