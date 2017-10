Всенародная скорбь в Таиланде Ровно год назад в этот день ушел из жизни Его Величество Король Пхумипон Адульядет. Таиланд скорбит. Новости Пхукета 13 Октября 2017 09:00:00 Глубоко почитаемый всем Таиландом, Его Величество Пхумипон Адульядет (Рама IX) был девятым Королем из династии Чакри, правящей страной с 1782 года. Он находился на троне дольше, чем любой другой Король из династии, и дольше, чем любой из нынешних монархов в мире. Пхумипон Адульядет родился в американском городе Кембридж, находящемся в штате Массачусетс, США, 5 декабря 1927 года. Родителями будущего монарха были Его Королевское Высочество Принц Махидол Адульядет (учившийся тогда в Гарварде) и Ее Королевское Высочество Принцесса Сринагариндра. В Таиланд Пхумипон Адульядет приехал в 1928 году, когда Принц Махидол получил диплом американского университета. Пхумипон Адульядет получил начальное образование в Бангкоке, после чего продолжил учебу в Швейцарии. Во время пребывания в Европе Его Величество часто посещал Париж, где и познакомился со своей будущей супругой. Мом Рачавонгсе Сирикит Китиякара, которая вышла замуж за Пхумипона Адульядета в 1950 году, была дочерью посла Таиланда во Франции. У супругов родились четверо детей, один сын и три дочери: Его Королевское Высочество Наследный Принц Маха Вачиралонгкорн, Ее Королевское Высочество Принцесса Убон Ратана Рачаканья, Ее Королевское Высочество Принцесса Маха Чакри Сириндхорн, Ее Королевское Высочество Принцесса Чулабхорн Валаялаксана. Также у Короля и Королевы было 12 внуков. 9 июня 1946 года – после смерти старшего брата, Короля Ананды Махидола (Рамы VIII) – Пхумипон Адульядет занял трон. За время правления Рама IX завоевал искреннюю любовь и глубочайшее уважение всего тайского народа. Пхумипон Адульядет разработал идею общенациональной ирригационной системы и сам лично контролировал ее реализацию. Успешное завершение проекта способствовало выходу Таиланда в число мировых лидеров по экспорту риса. В общей сложности Король способствовал реализации более 3000 проектов по развитию сельскохозяйственных земель. Кроме того, Его Величество разрабатывал проекты мостов, плотин и даже объективов для фотоаппаратов. Также Пхумипон Адульядет владеет патентом на создание искусственных облаков. Во время финансово-экономического кризиса 1997-98 годов Король Таиланда создал учение экономической самодостаточности, на котором основывалась политика пост-кризисных правительств страны. Огромный вклад Рама IX внес и в укрепление единства нынешнего Таиланда, где Юг, Север, Центральные регионы и Северо-Восток живут единым и гармоничным обществом. Король был талантливым джазовым музыкантом и фотографом (на банкноте в 1000 бат он изображен с камерой Canon). Еще одним из увлечений Его Величества являлся яхтенный спорт (ежегодно на Пхукете проходит парусная регата, известная как Кубок Короля). Cреди многочисленных наград монарха есть золотая медаль по парусному спорту на Играх Юго-Восточной Азии и премия Программы развития ООН за «многолетнюю преданность развитию страны». Его Величество Король Таиланда Пхумипон Адульядет навеки останется в сердцах людей за свой многолетний труд, искреннюю преданность благу Таиланда и неоценимый вклад в развитие страны. Глубоко почитаемый как в Таиланде, так и за пределами Королевства, Рама IX никогда не будет забыт. Пусть память о Его Величестве останется в сердцах и душах навсегда.

Вечная память Королю Таиланда Пхумипону Адульядету.





