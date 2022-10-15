Всемирный день продовольствия отмечают на Пхукете

В воскресенье, 16 октября, по всей планете отмечается Всемирный день продовольствия, одна из глобальных памятных дат Организации Объединенных Наций, учрежденная в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Тайская благотворительная организация Scholars for Sustenance Foundation приурочила к этой дате раздачу серию мероприятий по раздаче еды нуждающимся.

Новости Пхукета

Мероприятия Scholars for Sustenance стартовали на Пхукете в пятницу, 14 октября, и продолжались в течение нескольких дней. Центральным по масштабу событием стала раздача продуктов в Сапан-Хине, где нуждающимся были выданы 1,7 тыс. полноценных обедов. Также аналогичные акции меньшего размаха прошли и в отдельных районах острова, где к их организации подключились муниципалитеты.

В частности, мэр Карона Джарун Удомкитвибун лично принял участие в раздаче 500 обедов перед зданием районной администрации у пляжа Ката. В Раваи мэр Арун Соло также лично поучаствовал в акции у, проходившей в районе цыганского деревни и пирса. На юге острова раздали 450 обедов.

Организаторы всех мероприятий заранее решили, что раздаваемая еда была халяльной, чтобы воспользоваться продуктовой помощью в честь Всемирного дня продовольствия могли и мусульмане тоже.

Организация Scholars for Sustenance Foundation сыграла важную роль в жизни Пхукета на фоне коронавирусного кризиса, когда прекращение туризма поставило остров на грань выживания. Впрочем, для многих семей задача обеспечения себя едой по-прежнему является непростой, так что активисты не прекращают работу.

Целью работы Scholars for Sustenance Foundation заявлена «минимизация ненужной потери избытков еды и повышение равенства в доступе к продовольствию» за счет перераспределение излишков еды, которые могут возникнуть у бизнеса, такого как отели, рестораны и магазины.

Scholars for Sustenance Foundation работает в Бангкоке, на Пхукете, в Хуа-Хине и Чианг-Мае. За все время деятельности организация «перераспределила» 2 млн кг еды, которая иначе бы испортилась и была бы выброшена. Активисты раздали 8,7 млн обедов в 426 жиых сообществах страны.

Наконец, организация подчеркивает, что перераспределение еды оказывает и положительное влияние на глобальную экологию, поскольку распадающаяся на мусорных полигонах органика выделяет в атмосферу СО2 и другие газы. Деятельность Scholars for Sustenance Foundation помогла предотвратить выделение в атмосферу планеты 3,9 млн кг СО2.

Узнать больше о Scholars for Sustenance Foundation можно на www.scholarsofsustenance.org.