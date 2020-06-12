Поисково-спасательные команды нашли всех шестерых рыбаков с перевернувшихся ночью лонгтейлов. Об успешном окончании операции заявил вице-адмирал Чернгчай Чомчернгпат, возглавляющий третье региональное командование ВМФ Таиланда.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Июня 2020, 07:15 PM

Всех рыбаков с перевернувшихся лонгтейлов удалось найти и спасти. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщалось ранее, два лонгтейла с шестью рыбаками на них перевернулись у острова Майтон около 3:00 утра пятницы, 12 июня. Сперва поисковая команда нашла двух рыбаков с первой лодки, а затем и четырех, находившихся на второй.

«К счастью, все уцелели, поскольку на них были спасательные жилеты», – заяви вице адмирал Чомчернгпат.

Как отметил вице-адмирал, первую группу рыбаков нашел утром патрульный корабль, а вторую отыскал ближе к полудню вертолет ВМФ. Все шестеро спасенных были доставлены в больницу Vachira Hospital.







