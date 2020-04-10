Все районы Пхукета уйдут в изоляцию с 13 апреля

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана попросил жителей острова заранее приготовиться к запланированную на 13 апреля запрету на перемещение между районам (тамбонами) острова.

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Уведомление о закрытии тамбонов было опубликовано на странице PR-cлужбы пхукетской администрации вечером 9 апреля. К этому моменту соответствующие ограничения уже были введены в Патонге, Кату, Кароне, Раваи, Чалонге и Срисунтхорне.

Как уточнил губернатор, запрет на поездки из одного тамбона в другой будет действовать вплоть 26 апреля включительно «или пока ситуация не разрешится».

Стоит отметить, что в настоящий момент Патонг и Карон изолированы практически полностью, поскольку ведущих в эти районы дорог немного и на всех из них организованы контрольно-пропускные пункты. При этом изоляция Срисунтхорна выглядит на деле условной. В частности, не перекрыта проходящая через весь этот район трасса Thepkrasattri Rd.

Говоря о закрытии всех тамбонов острова, губернатор настоятельно попросил жителей провинции не покидать свои дома без острой необходимости. Также глава провинции отметил, что официальные лица и волонтеры будут проводить подомовые обходы, проверяя температуру у всех жителей для раннего обнаружения больных COVID-91.

«Официальные лица проверят температуру у всех людей в каждом районе. Люди с подозрением на заболевание будут направляться в указанные властями больницы», – заявил губернатор.

«Также официальные лица должны провести дезинфекцию общественных пространств и всех магазинов специальными средствами», – добавил господин Тавипатана.

Отдельно глава провинции коснулся вопроса о работы тех отелей, которые все еще функционируют. Их менеджмент должен предоставить сотрудникам возможность проживания по месту работы, а также сообщить официальным лицам обо всех проживающих», - заявил губернатор.

Властям на местах предписано донести соответствующую информацию до жителей своих районов.

Перемещаться между тамбонами в период с 13 по 26 апреля смогут лишь официальные лица при выполнении должностных обязанностей, сотрудники ряда ключевых отраслей (медицина, телекоммуникации, почта) и водители, осуществляющие доставку потребительских товаров первоочередной важности. Также запрет не распространяется на людей, спешащих на авиарейсы из страны. Для россиян, в частности, посольство подготовило официальные письма на тайском языке, которые можно предъявлять на контрольно-пропускных пунктах.

Обычные люди в случае «абсолютной необходимости» могут получить разрешение на выезд за границы своих тамбонов у районных властей.

Губернатор попросил жителей острова подготовиться к закрытию тамбонов, но попросил не бросаться в магазине и не скупать товары впрок сверх необходимого.

«Реализация этого распоряжения требует сотрудничества со стороны всех жителей Пхукета для того, чтобы мы могли остановить распространение COVID-19 максимально оперативно. Если позволить вирусу распространяться в течение долгого времени, последствия для отдельных людей и общественных интересов будут серьезными. Поэтому я не могу предоставить возможностей для оспаривания этого распоряжения, подписанного на основании статьи 30 Закона об административных процедурах от 1996 года», – заявил губернатор Пхукета.

Господин Тавипатана также напомнил, что игнорирование распоряжений властей карается в соответствии со статьей 52 Закона об инфекционных заболеваниях от 2015 года. Соответствующая статья предполагает до года тюрьмы и/или штраф в размере до 100 тыс. бат.

Игнорирование требований также может привести к привлечению к ответственности по статье 18 Декрета о чрезвычайной ситуации. Максимально наказание в данном случае – до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс.бат штрафа.

«Для того, чтобы быстро преодолеть этот кризис, мы просим поддержки со стороны граждан. С 13 апреля мы просим всех оставаться в своих домах круглосуточно, как если бы был введен 24-часовой комендантский час», – заявил провинциальный палад (старший административный сотрудник) Викром Джакти.

«Мы хотим, чтобы все оставались в своих домах и выходили из них так редко, как только возможно. Нам нужно ввести эти ограничения на 14 дней, поскольку именно столько времени требуется, что у заболевшего коронавирусом появились симптомы. Но будут и исключения для тех, кому действительно нужно покинуть границы тамбона», – заявил господин Джакти.

«Пожалуйста, оставайтесь дома. Медицинские волонтеры, волонтеры гражданской обороны, представители общественности и деревенские старосты придут к вам, чтобы проверить температуру», – добавил он.

Господин Джакти также попросил жителей Пхукета запастись необходимыми вещами и продуктами питания. Тем, кто не имеет возможности сделать это самостоятельно, рекомендовано обратиться в свой муниципалитет или административную организацию района.

«Они доставят вам пакет с товарами первой необходимости», – отметил палад.

«Если все жители Пхукета вместе последуют нашим предложениям, то мы увидим свет в конце тоннеля. Если все сработает, то к 30 апрелю все зараженные будут обнаружены и доставлены для оказания помощи, чтобы жизни всех нас вернулись в норму», – заявил господин Джакти.