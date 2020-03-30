Все пляжи Пхукета закрыты из-за коронавируса

Губернатор Пхукета отдал распоряжение закрыть все пляжи острова на фоне растущей грозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории провинции.

Новости Пхукета

30 Марта 2020, 09:23 AM

Все пляжи Пхукета закрыты по распоряжению губернатора. Фото: Phuket PR Department

Решение о закрытии пляжей было принято по итогам заседания Пхукетского комитета по эпидемиологии, возглавляемого непосредственно губернатором. Приказ был опубликован поздним вечером 28 марта.

Запрет на посещение пляжей вступил в силу сразу после публикации распоряжения. Ограничение будет действовать как минимум до 10 апреля.

Также по распоряжению губернатора была закрыта улица Бангла-Роуд в Патонге. Улица закрыта и для пешеходов, и для транспорта. Находиться на Бангле могут лишь непосредственно жители улицы. Муниципалитету Патонга было предписано принять необходимые меры для санитарной обработке всех мест риска.

Кроме того, 28 марта губернатор Тавипатана обратился к жителям и гостям Пхукета с настоятельной просьбой не покидать дома с 20:00 вечера до 3:00 утра, кроме случаев экстренной необходимости.

Кроме того, отдельным приказом были закрыты все зоопарки и шоу с животными на территории провинции.