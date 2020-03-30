Все пляжи Пхукета закрыты из-за коронавируса

Решение о закрытии пляжей было принято по итогам заседания Пхукетского комитета по эпидемиологии, возглавляемого непосредственно губернатором. Приказ был опубликован поздним вечером 28 марта.
Запрет на посещение пляжей вступил в силу сразу после публикации распоряжения. Ограничение будет действовать как минимум до 10 апреля.
Также по распоряжению губернатора была закрыта улица Бангла-Роуд в Патонге. Улица закрыта и для пешеходов, и для транспорта. Находиться на Бангле могут лишь непосредственно жители улицы. Муниципалитету Патонга было предписано принять необходимые меры для санитарной обработке всех мест риска.
Кроме того, 28 марта губернатор Тавипатана обратился к жителям и гостям Пхукета с настоятельной просьбой не покидать дома с 20:00 вечера до 3:00 утра, кроме случаев экстренной необходимости.
Кроме того, отдельным приказом были закрыты все зоопарки и шоу с животными на территории провинции.