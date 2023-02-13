Все моряки на борту пропавшей лодки обнаружены живыми

Весь экипаж, вышедший в январе в море на рыболовецкой лодке Sor Sakulphet и пропавший почти на месяц, обнаружен на борту живым. Рыбаки в безопасности, лодку буксируют на Пхукет.

Новости Пхукета

Десятиметровое судно Sor Sakulphet вышло на промысел из Рассады 19 января. На борту судна находились тайский капитан и четыре члена экипажа: один таец и три бирманца. Судно должно было вести промысел примерно в 120 морских милях к юго-западу от Пхукета, то есть на расстоянии порядка 220 км от острова.

Лодка была обнаружена только 13 февраля, как и предполагалось, у нее вышел из строя мотор. Как сообщает со ссылкой на ВМФ страница Phuket Info Center, первыми судно заметили другие рыбаки, которые передали информацию военно-морскому флоту. В указанный квадрат – примерно в 40 морских милях (74 км) к западу от Пхукета – был направлен разведывательный самолет, который подтвердил обнаружение Sor Sakulphet.

На помощь терпящему бедствию рыболовецкому судну направили вертолет со спасателями, также к операции по оказанию помощи были привлечены суда коммерческого флота, находившиеся ближе всего к Sor Sakulphet.

В 12:00 база ВМФ на мысе Панва получила подтверждение, что капитан и четверо членов его команды живы. Всем была оказана необходимая первая помощь.

Рыбаки рассказали, что у их лодки, действительно, вышел из строя двигатель. Неуправляемое судно медленно дрейфовало в направлении на запад от Пхукета. Моряки предпринимали попытки починить силовую остановку и даже на непродолжительное время добивались ее работоспособности, но ненадолго. Впрочем, им хватило пресной воды и еды, чтобы дождаться прихода помощи.

В публикации Phuket Info Center также говорится, что экипаж видел другие суда и даже вступал с некоторыми в коммуникацию (и получал посильную помощь). Однако в этом случае не ясно, почему рыбаки не передали сигнал бедствия с кем-либо еще, если сами не могли связаться с Пхукетом по радио.