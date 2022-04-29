Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Время продажи алкоголя в ресторанах Пхукета продлено до полуночи

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ о смягчении коронавирусных ограничений в рамках общенациональных послаблений, одобренных Центром по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA). Приказ номер 282/2565 («Смячение мер по ограничению работы общественных мест и различных видов деятельности в связи с риском распространения заболеваний») был опубликован 29 апреля и вступил в силу немедленно, хотя новые правила въезда в страну начнут действовать только с 1 мая.

Новости Пхукета

30 Апреля 2022, 09:00 AM
Приказ губернатора о смягчении коронавирусных ограничений от 29 апреля. Фото: PR Phuket

Приказ губернатора о смягчении коронавирусных ограничений от 29 апреля. Фото: PR Phuket

Согласно новому приказу губернатора, развлекательные заведения (бары, пабы и так далее) формально остаются закрытыми, но с одним важным исключением, которое было и до сих пор. Места, «перепрофилировавшиеся» в рестораны, могут работать, причем на до 23:00, а до полуночи. До этого же времени продлены разрешенные часы продажи и употребления спиртных напитков в заведениях.

Есть также и определенные условия для того, чтобы обслуживать гостей. В частности, «рестораны» должны соблюдать стандарты SHA+ или Thai Stop COVID 2 Plus, практиковать правила безопасного приема и размещения гостей (COVID Free Setting), соблюдать другие предписанные Минздравом меры. Также не запрещены, но требуют соблюдения мер безопасности, массовые мероприятия: встречи, семинары, концерты, музыкальные выступления, фестивали, ярмарки, выставки. На условиях COVID Free Setting должны продолжать работать магазины, торговые центры, вещевые и продуктовые рынки и пешеходные улицы, стадионы и места для занятий спортом.

Отдельно в приказе оговаривается проведение лошадиных бегов, боксерских поединков, петушиных боев, схваток бойцовых рыбок и буйволов. Они могут организовываться, но только с разрешения официальных лиц и в соответствии с Законом об азартных играх от 1935 года. Связанные с коронавирусом правила безопасности для них также являются обязательными.

Для борьбы с распространением COVID-19 власти по-прежнему рекомендуют бизнесу предоставлять сотрудникам возможность работать из лома. Официальным лицам предписывается следить за коронавирусной безопасностью в своих зонах ответственности.

В приказе губернатора содержится и ставшее за два года стандартным предупреждение об ответственности за неисполнение предписаний. Нарушитель может быть привлечен к ответственности по статьям 51 и 52 Закона об инфекционных заболеваниях. Максимальное наказание по первой статье – до 20 тыс. бат штрафа, по второй – до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа. Также возможно привлечение к ответственности по статье 18 Королевского декрета о государственном управлении при чрезвычайных ситуациях. Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Более 9 кг кристаллического метамфетамина и 54 тыс. таблеток изъяты на Пхукете
Генконсульство России на Пхукете не будет работать 2, 3, 9 и 10 мая
Бангкокский таксист украл сумку у уснувшего пьяного пассажира
Водителя BMW оштрафуют за создание помехи скорой помощи
Бывший боксер арестован за кражу в Ао-Нанге
На Пхукете назвали четыре точки повышенной аварийности
Глава Совбеза Таиланда проинспектировал аэропорт Пхукета
Глава DSI посетил спорный участок земли на Лайане
Власти Пхукета решили дать шанс электросамокатам
Патонг частично останется без электричества 28 апреля
Малайзия отменяет ПЦР по прибытию для привитых с 1 мая
Раваи и Най-Янг частично останутся без электричества 27 апреля
В Патонге прошла акция в поддержку Patong Bay Hill Resort
Ребенку стало плохо во время экскурсии на Симиланы
Пхукет почтил память Короля Наресуана Великого

 

QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
EPL predictions

 