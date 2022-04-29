Время продажи алкоголя в ресторанах Пхукета продлено до полуночи

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ о смягчении коронавирусных ограничений в рамках общенациональных послаблений, одобренных Центром по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA). Приказ номер 282/2565 («Смячение мер по ограничению работы общественных мест и различных видов деятельности в связи с риском распространения заболеваний») был опубликован 29 апреля и вступил в силу немедленно, хотя новые правила въезда в страну начнут действовать только с 1 мая.

Новости Пхукета

30 Апреля 2022, 09:00 AM

Приказ губернатора о смягчении коронавирусных ограничений от 29 апреля. Фото: PR Phuket

Согласно новому приказу губернатора, развлекательные заведения (бары, пабы и так далее) формально остаются закрытыми, но с одним важным исключением, которое было и до сих пор. Места, «перепрофилировавшиеся» в рестораны, могут работать, причем на до 23:00, а до полуночи. До этого же времени продлены разрешенные часы продажи и употребления спиртных напитков в заведениях.

Есть также и определенные условия для того, чтобы обслуживать гостей. В частности, «рестораны» должны соблюдать стандарты SHA+ или Thai Stop COVID 2 Plus, практиковать правила безопасного приема и размещения гостей (COVID Free Setting), соблюдать другие предписанные Минздравом меры. Также не запрещены, но требуют соблюдения мер безопасности, массовые мероприятия: встречи, семинары, концерты, музыкальные выступления, фестивали, ярмарки, выставки. На условиях COVID Free Setting должны продолжать работать магазины, торговые центры, вещевые и продуктовые рынки и пешеходные улицы, стадионы и места для занятий спортом.

Отдельно в приказе оговаривается проведение лошадиных бегов, боксерских поединков, петушиных боев, схваток бойцовых рыбок и буйволов. Они могут организовываться, но только с разрешения официальных лиц и в соответствии с Законом об азартных играх от 1935 года. Связанные с коронавирусом правила безопасности для них также являются обязательными.

Для борьбы с распространением COVID-19 власти по-прежнему рекомендуют бизнесу предоставлять сотрудникам возможность работать из лома. Официальным лицам предписывается следить за коронавирусной безопасностью в своих зонах ответственности.

В приказе губернатора содержится и ставшее за два года стандартным предупреждение об ответственности за неисполнение предписаний. Нарушитель может быть привлечен к ответственности по статьям 51 и 52 Закона об инфекционных заболеваниях. Максимальное наказание по первой статье – до 20 тыс. бат штрафа, по второй – до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа. Также возможно привлечение к ответственности по статье 18 Королевского декрета о государственном управлении при чрезвычайных ситуациях. Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа.