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Время объединяться

Давайте объединим усилия и сделаем Пхукет лучше для всех нас... Эксклюзивное интервью с Андресом Пирой, генеральным директором Blue Horizon Thailand, одной из ведущих девелоперских компаний Пхукета.

Материал партнеров

13 Января 2020, 05:00 PM
Андрес Пира: «Совместная работа и честная конкуренция – ключ к тому, чтобы сделать Пхукет лучше для каждого из нас».

Андрес Пира: «Совместная работа и честная конкуренция – ключ к тому, чтобы сделать Пхукет лучше для каждого из нас».

Как вы оцениваете текущую картину дел на рынке недвижимости Пхукета и чего ожидаете от будущего?

Времена сейчас непростые, причем не только для бизнеса в сфере недвижимости на Пхукете, но и в других секторах. Конкуренция на рынке недвижимости напряженная, а атмосфера среди игроков, к сожалению, весьма враждебная. К примеру, в индустрии гостеприимства есть многочисленные ассоциации, объединяющие владельцев и операторов отелей, которые вместе работают над маркетинговым продвижением острова как туристического направления и реализуют проекты в сферах образования и защиты окружающей среды, хотя при этом и остаются конкурентами. В сфере недвижимости подобного на Пхукете нет. Негатив нарастает, среди девелоперских компаний и агентов есть такие, кто стараются подорвать репутацию других неэтичными способами. Некоторые даже прибегают фактически к очернению конкурентов, считая, что это поможет им самим. Мыслить подобным образом – это ошибка. Потенциальные инвесторы из-за этого теряют ясность картины и уверенность в том, что в Пхукет нужно инвестировать. Усилия по дискредитации одних игроков другими наносят вред всему рынку и репутации всего Пхукета как привлекательной и безопасной инвестиционной гавани.

Вместе с тем, Blue Horizon придерживается позитивного видения будущего. В долгосрочной перспективе мировая экономика продолжит расти, и все больше и больше людей будут иметь финансовые возможности и желание вкладываться в курортную недвижимость за рубежом.

Как можно улучшить состояние местного рынка недвижимости и оздоровить конкуренцию на нем?

Девелоперы должны общаться друг с другом и объединять свои усилия, а не бороться друг против друга. Мы не просто в одной лодке, мы еще работаем в той сфере, которая оказывает огромное влияние на окружающую среду и многие другие факторы привлекательности Пхукета как туристического и инвестиционного направления. По этой причине нам нужно работать над будущим острова совместно друг с другом и с местными властями. Долгосрочные стратегии устойчивого развития в сфере энергетических ресурсов, транспорта, зонирования, образования, переработки сточных вод и утилизации мусора принципиально важны для того, чтобы Пхукет был признан одним из лучших и наиболее уникальных туристических и инвестиционных направлений мира. Совместная работа в честной конкурентной атмосфере – ключ к тому, чтобы сделать Пхукет лучше для каждого из нас.

Что вы можете назвать главными событиями в жизни Blue Horizon Thailand в 2019 году и какие у компании планы на 2020 год?

В 2019 году мы завершили ряд различных проектов относительно небольшого масштаба. Особо выделить среди них, конечно, хочется наш первый отель под международным сетевым брендом – Best Western PLUS The Beachfront в Раваи. Комплекс был открыт в тестовом режиме в июле, а затем полностью завершен к высокому сезону. В целом с финальной части 2019 года наши бизнес-показатели выше среднего уровня, и 2020 год также будет насыщен событиями. В частности, мы будем продолжать строительство еще двух брендированных отелей Миле миллионеров в Камале. На перспективу планируются еще несколько проектов, о которых будет объявлено в ближайшее время.

 

Blue Horizon Thailand:

Blue Horizon Thailand – удостоенная многих регалий девелоперская компания с более 15 годами опыта в проектировании и строительстве объектов недвижимости, включая институционные, промышленные, образовательные и жилые проекты на Пхукете. Также Blue Horizon плотно работает с одними 0хи крупнейших мировых отельных сетей и проектов в области гостеприимства. Идет ли речь о задаче крупной или малой, Blue Horizon располагает необходимым опытом, чтобы обеспечить высокое качество строительства и полное удовлетворение запросов клиентов.

Контакты:

Андрес Пира, CEO Blue Horizon Thailand. Электронная почта: info@bluehorizon-thailand.com.

 

 

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