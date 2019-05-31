Время для себя: Выходные в Splash Beach Resort

В Splash Beach Resort можно провести выходные, а можно и устроить себе полноценные каникулы. И то, и другое будет отличной идеей.

Эми Брайэнт

За большинством из нас есть грех не замечать того, что прямо перед глазами. Когда речь заходит о долгожданном отдыхе, мы сразу начинаем думать о том, куда бы вырваться с острова. При этом зачастую вырываться никуда и не надо, достаточно лишь выбраться за пределы привычного места проживания. Например, в отель Splash Beach Resort, который ярко иллюстрирует тезис о том, что отдых на острове может быть ничуть не хуже отдыха за его пределами.

Пятизвездочный курортный комплекс Splash Beach Resort расположился на 11-километровом пляже Май-Кхао, самом протяженном из пхукетских пляжей.

«Но что делать на западном побережье в низкий сезон?» – можете спросить вы? И тут на помощь придет инфраструктура отеля. От вас требует лишь угадать с днем поездки, чтобы дождь не помешал ей насладиться.

По своей концепции Splash Beach Resort – семейный отель, предлагающий 26 различных вариантов размещения на любой вкус от обычных номеров и апартаментов с собственными кухнями до люксовых пентхаусов и расположенных прямо на берегу моря вилл. Площадь курортного комплекса составляет около 50 га, так что к услугам гостей имеются весьма актуальные электрокары. Хотя желающие могут насладиться зеленью тропических садов не прибегая к транспорту.

Утром и вечером Splash Beach Resort – квинтэссенция семейного отдыха на Пхукете и настоящий рай для детей, которые наслаждаются бассейном, трехэтажной интерактивной детской площадкой, а также играми с аниматорами, включая Капитана Америку. Взрослые могут как присоединиться к развлечениями в бассейне, так и посвятить время йоге, массажу, водной аэробике и другим полезным и приятным вещам. Можно как приобрести билет на один день, так и заказать номер, чтобы провести полноценные выходные в отеле.

Особого упоминания заслуживают расслабленные пятничные вечера Friday BBQ & Beats в пляжном клубе Splash Beach Resort. Начало выходных клуб отмечает музыкой от местного диджея и огненным шоу на песке в исполнении команды Samui Circus Studio. Подкрепить силы можно на барбекю-буфете, а освежиться помогают напитки в формате фри-флоу. И пока другие заведения стараются перещеголять друг друга в стоимости устриц, Splash Beach Resort делает акцент на расслабленной атмосфере, непринужденных танцах на пляже и веселье для всей семьи без лишнего гламура и пафоса.

Также поездку в Splash Beach Resort рекомендуется совместить с походом в одноименный аквапарк, тем более что при бронировании номера в отель вход туда бесплатный. А ценители высокой гастрономии могут заглянуть в ресторан Baan Thai, предлагающий блюда со всех уголков Таиланда.

Отдельный элемент атмосферы в Splash Beach Resort – взлетающие и садящиеся самолеты, поскольку отель находится совсем рядом с аэропортом. Железные птицы совсем не раздражают свои присутствием, а добавляют дополнительных впечатлений от выходных.

Splash Beach Resort расположен по адресу 65/47 Moo 4, Mai Khao Soi 4, Thalang, Phuket, 83110. Пятничные мероприятия в Splash Beach Club включают шесть часов барбекю-буфета с напитками без ограничений, стоимость – 1200 бат с человека и 2000 бат с пары. Для детей до 12 лет участие бесплатно. Больше можно узнать на сайте splashbeachresort.com, по эл. почте sppkt.info@splashbeachresort.com и по телефону 66 7637 2000.