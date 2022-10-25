Временную больницу открыли в Кату

Больница Patong Hospital открыла временный филиал («полевой госпиталь») в Кату. Решение было принято в связи с обвалом дороги через перевал, сделавшим невозможным прямой проезд из Патонга в Кату.

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Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Клиника расположилась на территории парка у старой винокурни и начала работать 25 октября, как и обещали официальные лица. Часы работы – с 8:30 утра до 16:30 дня. Оказываются только амбулаторные услуги, возможностей для стационарного лечения в клинике нет, отмечает Phuket Info Center. Список услуг: Проверка на рядовые распространенные заболевания;

Прием у врача в связи с уже начатым когда-то лечением хронических заболеваний;

Дородовое наблюдение беременных (по пятницам в течение всего дня);

Педиатрические услуги (по четвергам в течение всего дня);

Неотложная медицинская помощь перед отправкой в больницу;

Стоматология.

25 Октября 2022, 11:03 AM