Временную больницу открыли в Кату

Клиника расположилась на территории парка у старой винокурни и начала работать 25 октября, как и обещали официальные лица. Часы работы – с 8:30 утра до 16:30 дня. Оказываются только амбулаторные услуги, возможностей для стационарного лечения в клинике нет, отмечает Phuket Info Center.
Список услуг:
- Проверка на рядовые распространенные заболевания;
- Прием у врача в связи с уже начатым когда-то лечением хронических заболеваний;
- Дородовое наблюдение беременных (по пятницам в течение всего дня);
- Педиатрические услуги (по четвергам в течение всего дня);
- Неотложная медицинская помощь перед отправкой в больницу;
- Стоматология.