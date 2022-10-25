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Временную больницу открыли в Кату

Больница Patong Hospital открыла временный филиал («полевой госпиталь») в Кату. Решение было принято в связи с обвалом дороги через перевал, сделавшим невозможным прямой проезд из Патонга в Кату.

Новости Пхукета

25 Октября 2022, 11:03 AM
Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Временную клинику открыли в Кату. Фото: Phuket Info Center

Клиника расположилась на территории парка у старой винокурни и начала работать 25 октября, как и обещали официальные лица. Часы работы – с 8:30 утра до 16:30 дня. Оказываются только амбулаторные услуги, возможностей для стационарного лечения в клинике нет, отмечает Phuket Info Center.

Список услуг:

  • Проверка на рядовые распространенные заболевания;
  • Прием у врача в связи с уже начатым когда-то лечением хронических заболеваний;
  • Дородовое наблюдение беременных (по пятницам в течение всего дня);
  • Педиатрические услуги (по четвергам в течение всего дня);
  • Неотложная медицинская помощь перед отправкой в больницу;
  • Стоматология.

 

 

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