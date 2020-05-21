Временная насосная станция у озера Ванит запущена в эксплуатацию

Официальные лица сообщили о запуске в эксплуатацию временной водоочистной и насосной станции у озера Ванит (в районе храма Wat Manik) в Срисунтхорне. Станция, в частности, должна обеспечить водой части Ко-Кэу и Рассады, страдающие от слабого или даже полностью отсутствующего водоснабжения.

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Церемония запуска станции в эксплуатацию состоялась в среду, 20 мая. Участие в мероприятии приняли вице-губернатор Вонгсакорн Нунчукхан и глава пхукетского офиса Управления водоснабжения (PWA) Грайсорн Махамад. Заявленная производительность станции – 2,4 тыс. кубометров воды в сутки.

Как пояснил господин Нунчукхан, проблема дефицита пресной воды стала очевидна специалистам еще в октябре прошлого года, когда подошел к концу предыдущий сезон дождей. Тогда же был разработан план действий по обеспечению острова водой, в основе которого лежало максимальное использование альтернативных источников воды, а не главных водохранилищ.

«По итогам октябрьских встреч был сформулирован следующий план. Сперва мы используем воду из каналов, затем – из находящихся в частной собственности водоемов, а только потом – из резервов PWA. Если бы мы полагались только на ресурсы PWA, продержаться весь засушливый сезон было бы невозможно», – отметил вице-губернатор.

Как пояснил господин Нунчукхан, задействованные источники один за другим пересыхали. Озеро Ванит в поселке Маник относится к последней группе водоемов, которые планируется использовать для водоснабжения острова.

«Озеро Ванит будет последним задействованным частным источником, поскольку на острове начались дожди, уровень воды в каналах и водохранилищах начал подниматься», – заявил чиновник.

Ситуация с озером Ванит осложнялось еще и тем, что доставка воды из него на водоочистную и насосную станцию в Банг-Джо оказалась слишком дорогой.

«В итоге мы арендовали мобильную установку, которая была смонтирована на берегу озера. Это потребовало намного меньше средств», – заявил господин Нунчукхан.

Как и в предыдущие годы, больше всего от нехватки пресной воды пострадали определенные части Рассады. Впрочем, сейчас ситуация постепенно нормализуется.

Господин Нунчукхан, заверил, что в течение двух недель вода будет у всех потребителей.



