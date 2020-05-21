Временная насосная станция у озера Ванит запущена в эксплуатацию

Церемония запуска станции в эксплуатацию состоялась в среду, 20 мая. Участие в мероприятии приняли вице-губернатор Вонгсакорн Нунчукхан и глава пхукетского офиса Управления водоснабжения (PWA) Грайсорн Махамад. Заявленная производительность станции – 2,4 тыс. кубометров воды в сутки.
Как пояснил господин Нунчукхан, проблема дефицита пресной воды стала очевидна специалистам еще в октябре прошлого года, когда подошел к концу предыдущий сезон дождей. Тогда же был разработан план действий по обеспечению острова водой, в основе которого лежало максимальное использование альтернативных источников воды, а не главных водохранилищ.
«По итогам октябрьских встреч был сформулирован следующий план. Сперва мы используем воду из каналов, затем – из находящихся в частной собственности водоемов, а только потом – из резервов PWA. Если бы мы полагались только на ресурсы PWA, продержаться весь засушливый сезон было бы невозможно», – отметил вице-губернатор.
Как пояснил господин Нунчукхан, задействованные источники один за другим пересыхали. Озеро Ванит в поселке Маник относится к последней группе водоемов, которые планируется использовать для водоснабжения острова.
«Озеро Ванит будет последним задействованным частным источником, поскольку на острове начались дожди, уровень воды в каналах и водохранилищах начал подниматься», – заявил чиновник.
Ситуация с озером Ванит осложнялось еще и тем, что доставка воды из него на водоочистную и насосную станцию в Банг-Джо оказалась слишком дорогой.
«В итоге мы арендовали мобильную установку, которая была смонтирована на берегу озера. Это потребовало намного меньше средств», – заявил господин Нунчукхан.
Как и в предыдущие годы, больше всего от нехватки пресной воды пострадали определенные части Рассады. Впрочем, сейчас ситуация постепенно нормализуется.
Господин Нунчукхан, заверил, что в течение двух недель вода будет у всех потребителей.