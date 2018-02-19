The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Спорт
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Мир | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Вратарь сборной Таиланда по футболу дебютировал в Европе

Голкипер сборной Таиланда Кавин Тхамсатчанан провел первый матч за свою новую команду – бельгийский клуб Oud-Heverlee Leuven (OHL) из второго дивизиона Чемпионата Бельгии (сейчас он носит название Belgian First Division B).

Новости Пхукета

19 Февраля 2018 10:10:05

Кавин Тхамсатчанан, вратарь бельгийского OHL и сборной Таиланда.
Кавин Тхамсатчанан, вратарь бельгийского OHL и сборной Таиланда.

Бывший вратарь Muangthong United и действующий голкипер сборной Таиланда Кавин Тхамсатчанан дебютировал в форме OHL в субботу, 17 февраля, когда его новая команда принимала на своем поле клуб Beerschot Wilrijk.

Впервые в игру Кавин Тхамсатчанан вступил на 19-й минуте, парировав удар Хернана Лосады. Затем тайский голкипер записал на свой счет еще несколько сейвов.

Встреча между OHL и Beerschot Wilrijk завершилась с ничейным счетом 1:1. Хозяева поля пропустили на 70-й минуте (причем вины тайского голкипера в голе не было), а затем отыгрались четыре минуты спустя.

Менеджер OHL Нильс Пирсон счел дебют Кавина Тхамсатчанана удовлетворительным и отметил, что тайский голкипер хорошо вписался в команду.

«Он может быть доволен своим дебютным выступлением, хотя, возможно, и разочарован, что не сохранил ворота сухими», – отметил Нильс Пирсон.

Сам Кавин Тхамсатчанан отметил, что ему было приятно дебютировать на европейских полях. Возможность играть в европе он назвал «фантастической возможностью для развития».

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Самолет NokAir совершил вынужденную посадку после остановки двигателя
Самолет NokAir совершил вынужденную посадку после остановки двигателя
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Вратарь сборной Таиланда по футболу дебютировал в Европе
Вратарь сборной Таиланда по футболу дебютировал в Европе
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.