Вратарь сборной Таиланда по футболу дебютировал в Европе

Голкипер сборной Таиланда Кавин Тхамсатчанан провел первый матч за свою новую команду – бельгийский клуб Oud-Heverlee Leuven (OHL) из второго дивизиона Чемпионата Бельгии (сейчас он носит название Belgian First Division B).

19 Февраля 2018 10:10:05

Кавин Тхамсатчанан, вратарь бельгийского OHL и сборной Таиланда.

Бывший вратарь Muangthong United и действующий голкипер сборной Таиланда Кавин Тхамсатчанан дебютировал в форме OHL в субботу, 17 февраля, когда его новая команда принимала на своем поле клуб Beerschot Wilrijk.

Впервые в игру Кавин Тхамсатчанан вступил на 19-й минуте, парировав удар Хернана Лосады. Затем тайский голкипер записал на свой счет еще несколько сейвов.

Встреча между OHL и Beerschot Wilrijk завершилась с ничейным счетом 1:1. Хозяева поля пропустили на 70-й минуте (причем вины тайского голкипера в голе не было), а затем отыгрались четыре минуты спустя.

Менеджер OHL Нильс Пирсон счел дебют Кавина Тхамсатчанана удовлетворительным и отметил, что тайский голкипер хорошо вписался в команду.

«Он может быть доволен своим дебютным выступлением, хотя, возможно, и разочарован, что не сохранил ворота сухими», – отметил Нильс Пирсон.

Сам Кавин Тхамсатчанан отметил, что ему было приятно дебютировать на европейских полях. Возможность играть в европе он назвал «фантастической возможностью для развития».