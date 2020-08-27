Возобновление туризма пойдет под девизом «безопасность прежде всего»

Безопасность местных жителей будет главным приоритетом властей и бизнеса после возобновления приема иностранных туристов 1 октября. Соответствующее заявление сделал в беседе с The Phuket News глава пхукетского офиса Минтуризма (MoTS) Джарун Кэумукдакун.

Таньялак Сакут

27 Августа 2020, 11:47 AM

Первые зарубежные туристы могут появиться на Пхукете уже в октябре. Фото: АоТ Phuket

Пхукет станет первой провинцией Таиланда, которая откроется для иностранных туристов в этом году, затем пхукетский опыт будет распространен на другие курорты. Причем из заявлений официальных лиц следует, что на острове будут применяться все ранее озвученные концепции безопасного приема отдыхающих: и туристические пузыри, и Safe and Sealed, и 4Т (которые уже превратились в пять Т).

Концепция туристических пузырей подразумевает прием туристов только из относительно безопасных локаций. Главная идея Safe and Sealed – изолированное размещение туристов для минимизации контактов с местными жителями. 4Т/5T – это перечень базовых принципов приема иностранцев: работа с отдельными целевыми группами туристов (Targeting), тестирование на коронавирус (Testing), отслеживание перемещений отдыхающих (Tracing), обеспечение ресурсов для оказания медпомощи (Treatment). Дополнительная пятая Т обозначает работу по повышению доверия людей к тому, что прием иностранцев безопасен (Trust).

Говоря об открытии Пхукета для иностранцев, глава Туристического управления Таиланда Ютхасак Супасорн отметил, что риск завоза коронавируса в страну действительно есть, но с этим риском нужно смириться.

«Новая модель туризма предполагает риск, но если мы сейчас не откроемся, риски для экономики будут еще больше», – заявил господин Супасорн.

В аналогичном ключе высказался и премьер-министр Прают Чан-Оча, добавивший, что ресурсы правительства по помощи безработным гражданам не безграничны.

«Если ничего не сделать, положение будет становиться хуже. Отели будут закрываться, сотрудников будут увольнять. Как правительство сможет позволить себе помочь им всем?» – заявил премьер.

Главным барьером защиты от коронавируса должен стать обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих на Пхукет туристов. Проходить карантин они будут в отелях со статусом центров альтернативного карантина (ALSQ). Аналогичное правило сейчас действует для всех возвращающихся в страну тайских граждан и иностранцев, с разрешениями на работу или тайскими семьями. После 14 дней карантина и двух тестов на коронавирус (по прилету и по итогам карантина) отдыхающие смогут свободно перемещаться по Пхукету.

«Если же они захотят посетить другие части страны, то им придется остаться в центрах ALSQ еще на семь дней и сдать дополнительный тест для получения разрешения на выезд с острова», – добавил глава пхукетского офиса MoTS Джарун Кэумукдакун.

«Впрочем, протоколы пока еще официально не утверждены. Это произойдет только после того, как руководство Минтуризма и Минздрава проинспектирует остров. Это ожидается в сентябре», – подчеркнул господин Кэумукдакун.

Не принято официального решения и о том, насколько будут ограничены перемещения туристов на карантине (выделят ли для них отдельные зоны на пляжах или закрытый километровый радиус вокруг отеля).

«Также мы ждем решения Управления гражданской авиации Таиланда (СААТ) о возобновлении приема международных пассажирских рейсов. Никаких подробностей на этот счет мы не слышали», – добавил Кэумукдакун.

Официальные лица пока не определились с тем, на какие страны будут нацелены маркетинговые компании. Господин Кэумукдакун лишь повторил, что это будут страны, считающиеся безопасными с точки зрения коронавируса. При этом наиболее привлекательной целевой аудиторией власти Таиланда считают иностранцев, готовых позволить себе продолжительные каникулы – от 30 до 90 дней. Именно таких туристов ожидают Пхукет и Таиланд в целом. В качестве средства доставки отдыхающих официальные лица видят чартерные авиарейсы.

По состоянию на середину этой недели 82 пхукетских отеля подали заявки на получение статуса ALSQ, но одобрены были лишь два – Anantara в Май-Кхао и Trisara.

«Мы стремимся, чтобы первыми были одобрены крупные отели, поскольку у них больше номеров для постояльцев. Также им будет проще соблюдать строгие меры по защите здоровья, поскольку у них есть пространство, чтобы отделить гостей на карантине от других постояльцев и гостей. Также у крупных отелей больше персонала, благодаря чему их возвращение к работе создаст больше рабочих мест. Кроме того, работающий с карантинными постояльцами персонал должен будет постоянно проживать в отеле, не уезжая из него после работы домой. И у больших отелей есть возможность разместить сотрудников на своей территории», – пояснил господин Кэумукдакун.

Вопрос досуга туристов во время карантина отелям предстоит решать самостоятельно. Равно как и вопрос привлечения туристов именно в свои заведения.

«Туристы будут находиться в отелях не менее 14 дней, так что отелям нужно будет предложить что-то для привлечения гостей. Отель может организовать все,что захочет: буфеты, развлекательные программы, спа-процедуры. Разработка маркетинговых планов для привлечения целевых групп туристов останется целиком на отелях», – отметил господин Кэумукдакун.

При этом, как отметил глава пхукетского офиса МoTS, работа с общественным мнение – зона ответственности губернатора Пхукета. Именно ему и его офису предстоит убедить жителей острова, что принимаемых мер достаточно, чтобы возобновление туризма не привело к новой вспышке COVID-19.

«Но что бы мы ни сделали с этим, безопасность должна быть главным приоритетом Пхукета», – заявил господин Кэумукдакун.

Аналогичного мнения придерживается и президент Туристической ассоциации Пхукета Бхуммикатти Руктэнгам. По его словам, бизнес готов принимать иностранных туристов, только при наличии четких, подробных и продуманных инструкций по обеспечению безопасности.

«Мы ни в коем случае не согласимся на модель, которая не будет обеспечивать безопасность людей», – заверил господин Руктэнгам.

«Я ожидаю, что старт процесса будет медленным, а первая группа туристов – небольшой. Затем Пхукет сможет научиться новому формату работы и подстроиться к нему, после чего количество принимаемых туристов можно будет постепенно и безопасно наращивать», – добавил он.