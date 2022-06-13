Возобновление автобусного сообщения c Вьентьяном отложено

Тайский государственный оператор пассажирских перевозок Transport Company отложил на неопределенный срок возобновление автобусного сообщения между Кхон-Кэном и Вьентьяном (Лаос) из-за проблем на лаосской стороне.

Новости Пхукета

14 Июня 2022, 10:00 AM

Автобусы из Кхон-Кэна во Вьентьян должны были начать ходить с 15 июня, но дату перезапуска маршрута перенесли по инициативе Лаоса. Фото: Bangkok Post

Регулярное автобусное сообщение между тайским Кхон-Кэном и лаосским Вьентьяном было прекращено два года назад из-за пандемии и должно было быть возобновлено с 15 июня, однако этого не произойдет, сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на офис Transport Company в Кхон-Кэне.

Как рассказали в компании, лаосская сторона отказалась от возобновления рейсов с 15 июня на фоне ослабления национальной валюты и роста цен на топливо. В связи с этим зарубежный партнер тайского оператора просил, в частности, поднять цены на билеты на 20 бат. Также обеспокоенность у партнеров вызывает низкий спрос со стороны туристов в сезон дождей. Стороны должны отдельно обсудить, когда именно может возобновиться автобусное сообщение.

Собеседница Bangkok Post в офисе Transport Company в Кхон-Кэне добавила, что тайский автобусный перевозчик готов к запуску «в плане персонала, документов, стандартов безопасности и мер гигиены».

Напомним, что во Вьентьяне находится посольство Таиланда в Лаосе, соответственно некоторые иностранцы посещают город для решения визовых вопросов. Прямых авиарейсов с Пхукета во Вьентьян нет, но можно долететь с пересадкой в Бангкоке.