Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Возобновление автобусного сообщения c Вьентьяном отложено

Тайский государственный оператор пассажирских перевозок Transport Company отложил на неопределенный срок возобновление автобусного сообщения между Кхон-Кэном и Вьентьяном (Лаос) из-за проблем на лаосской стороне.

Новости Пхукета

14 Июня 2022, 10:00 AM
Автобусы из Кхон-Кэна во Вьентьян должны были начать ходить с 15 июня, но дату перезапуска маршрута перенесли по инициативе Лаоса. Фото: Bangkok Post

Автобусы из Кхон-Кэна во Вьентьян должны были начать ходить с 15 июня, но дату перезапуска маршрута перенесли по инициативе Лаоса. Фото: Bangkok Post

Регулярное автобусное сообщение между тайским Кхон-Кэном и лаосским Вьентьяном было прекращено два года назад из-за пандемии и должно было быть возобновлено с 15 июня, однако этого не произойдет, сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на офис Transport Company в Кхон-Кэне.

Как рассказали в компании, лаосская сторона отказалась от возобновления рейсов с 15 июня на фоне ослабления национальной валюты и роста цен на топливо. В связи с этим зарубежный партнер тайского оператора просил, в частности, поднять цены на билеты на 20 бат. Также обеспокоенность у партнеров вызывает низкий спрос со стороны туристов в сезон дождей. Стороны должны отдельно обсудить, когда именно может возобновиться автобусное сообщение.

Собеседница Bangkok Post в офисе Transport Company в Кхон-Кэне добавила, что тайский автобусный перевозчик готов к запуску «в плане персонала, документов, стандартов безопасности и мер гигиены».

Напомним, что во Вьентьяне находится посольство Таиланда в Лаосе, соответственно некоторые иностранцы посещают город для решения визовых вопросов. Прямых авиарейсов с Пхукета во Вьентьян нет, но можно долететь с пересадкой в Бангкоке.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Иммиграционное бюро напомнило о штрафах за просрочку 90-дневных отчетов
В Таиланде вскрыли схему поставки оружия на черный рынок
Тайские военные пришли на помощь попавшей в аварию женщине
Масштабное отключение электричества запланировано в Калиме и Камале
Отключение электричества ожидается в районе школы Kajonkiet Thalang
Опрос: Тайцы не против третьего пола и поддерживают однополые браки
«Мы боролись с пьяным вождением более 30 лет». Какие опасения вызывает легализация марихуаны
ТАТ предлагает визовые послабления для стимулирования туризма
В Камале загорелись уличные провода
Родители новорожденной, получившей перелом в больнице, подали заявление в полицию
MRTA озвучила предлагаемые тарифы на проезд по пхукетской железной дороге
Очередная ярмарка Roi Rim Lay проходит в Сапан-Хине
Поселки iLeaf Town 1 и 2 у памятника Героиням останутся без света 13 июня
Муниципалитет Карона сообщил о ремонте Koktanod Rd. и одностороннем движении по улице
Аэропорт Пхукета провел совместные учения с полицией

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket
Lean On Me Live Fest
Thai Residential

 