Воспитанник BISP начал выступать в Malaysia Super League

Футбольная академия British International School Phuket подготовила немало хороших спортсменов, одни из которых решили пойти исключительно спортивной дорогой, другие же использовали свои достижения как дополнительный козырь при поступлении в престижный университет.

Новости Пхукета

7 Мая 2021, 09:00 AM

Адам на поле. Фото: BISP Media

Последним в череде спортивных героев BISP стал малайзийец Мохаммед (Адам Замри), который недавно дебютировал в составе клуба Perak F.C., выступающего сейчас в топовой лиге Малайзии (Malaysia Super League). Первый же матч с участием Адама закончился победой – его команда обыграла Kelantan F.C. с минимальным счетом 1:0.

Адаму сейчас 18 лет, а свой первый профессиональный контракт (как раз с Perak F.C.) он подписал в январе этого года после прохождения отбора среди новичков. Затем Адам приступил к тренировкам с дублирующим составом Perak F.C., готовясь выйти на поле в составе основной команды. Времени было немного, обычно игры в главной лиге Малайзии начинаются в феврале и продолжаются до октября, но в этот раз сезон будет короче (и с месячным перерывом на Рамадан). Сейчас желто-черный Perak F.С. занимает в турнирной таблице 9 строчку, опасно соседствуя с зоной вылета.

Многоплановый и талантливый молодой форвард начал заниматься в пхукетской BISP Cruzeiro Academy в апреле 2019 года, а уже в июле поехал в Португалию на IBERCUP среди игроков до 19 лет в составе юношеской сборной BISP Cruzeiro. Там команда заняла второе место.

В 2020 году году Адама вызвали в молодежную сборную Малайзии среди игроков до 19 лет. Юноша должен был участвовать Чемпионате азиатской футбольной конфедерации (AFC), запланированном на октябрь. Однако турнир был отменен по причине пандемии коронавируса и ряда финансовых проблем.

«Адам был ценным членом нашей команды на протяжении почти двух лет, а сейчас он делает следующий шаг по футбольной лестнице, уходит на профессиональный уровень. Игрок, на деле доказавший свой успех в нашей академии, будет ценным приобретением для своего нового клуба. Его страсть к футболу и знание этой игры вместе с сильным желанием побеждать - полностью соответствуют миссии нашей академии», – поделился мнением главный футбольный тренер BISP Джонатас Кандидо.

«Очень сложно предсказать, как сложится карьера того или иного футболиста, но у Адама есть все необходимое, чтобы подняться высоко. Я счастлив видеть его играющим теперь на высоком уровне среди лучших футболистов Малайзии», – добавил господин Кандидо.