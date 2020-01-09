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Воспитанница UWCT взяла две медали на играх в Непале

Немногим школьникам выпадает честь защищать флаг своей страны на крупных международных соревнованиях и еще меньшим удается вернуться оттуда с медалями. Учащаяся 10 класса международной школы UWCT Аника Гафур – как раз из этого числа.

18 Января 2020, 11:04 AM
Фото: UWC Thailand

Фото: UWC Thailand

В декабре прошлого года Аника в составе сборной родной Шри-Ланки отправилась на Игры Южной Азии в Непале, где завоевала серебро в эстафете 4 х 100 м и бронзу на дистанции в 100 м баттерфляем. При этом в ходе эстафеты женская команда Шри-Ланки, в которую входила Аника, улучшила национальный рекорд страны на 15 с.

График учебы и тренировок у Аники, как несложно догадаться, крайне насыщенный. Однако во время каникул спортсменка нашла время, чтобы ответить на несколько вопросов.

Расскажи, пожалуйста, об участии в Играх Южной Азии. Как это было?

Игры Южной Азии – это соревнования, которые я забуду нескоро. Для меня это была первая подобная поездка, в которой я жила на базе сборной Шри-Ланки. Это был по-настоящему потрясающий опыт и очень полезная жизненная ступень.

Честно сказать, ни место проведения соревнований, ни условия не были идеальными, но полученный опыт оказался бесценен. Мы все многому научились в плане преодоления проблем, а также получили представление об эффективном планировании следующих выездов и о том, с какими проблемами на них можем столкнуться.

Можешь немного рассказать о своем режиме в UWC Thailand и вне школы?

Мой ежедневный режим практически один и тот же в течение всей недели. Я просыпаюсь рано, в районе 4:30 утра. Затем плаваю примерно с 5:15 до 7:30 и отправляюсь в школу. Занятия заканчиваются около 15:45, после чего я возвращаюсь в бассейн и тренируюсь примерно до 18:00, а затем обычно провожу еще час за силовыми или другими тренировками.

Воскресенье – день отдыха, позволяющий восстановиться физически и сделать перерыв ментально. UWCT – восхитительная школа с потрясающими людьми. Она на самом деле сделала меня лучше и так же поддерживала в спортивной карьере, помогавшей в свою очередь развитию.

Какие у тебя планы на будущее – в спорте и вне его?

В самом непосредственном будущем я надеюсь пройти отбор на Олимпиаду 202 в Токио, Япония. Чтобы квалифицироваться, мне нужно примерно на 3 сек улучшить общее время в стометровке баттерфляем. Цель вполне достижимая, но требующая много труда.

Если мне не удастся отобраться на ближайшую Олимпиаду в Японии, то целью станут игры 2024 года в Париже. Кроме самих занятий спортом, я бы хотела поработать в сфере спортивных наук.

Кто оказал на тебя самое большое влияние и выступил ролевой моделью в личном и профессиональном плане?

Я бы сказала, что наибольшее влияние на меня оказали члены моей команды по плаванию. Все они – великолепный источник поддержки, помогающий справляться с трудностями и проходить через непростые времена. Также сокомандники помогают мне расти в спортивном плане, превращая каждодневные тренировки в увлекательное занятие.

В спортивном плане, как бы банально это ни звучало, моя ролевая модель – Майкл Фелпс. Я безмерно им восхищаюсь и стремлюсь достичь того, чего достиг он.

 

 

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